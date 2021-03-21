В Бишкеке прошел митинг против отстрела бродячих животных

В Бишкеке накануне, 20 марта, прошел митинг против отстрела бродячих кошек и собак. Об этом в социальных сетях сообщили участники акции.

Зоозащитники требуют от властей изменить подход к решению вопроса регулирования популяции бездомных животных. Они уверены, что деньги, которые выделяются на эту проблему, расходуют нерационально.

Это уже не первый митинг защитников бездомных животных. Ране они уже выступали с требованиями построить в Бишкеке приют для животных и найти средства для стерилизации.

Отметим, власти Бишкека проводят регулярные отстрелы кошек и собак, чтобы сократить популяцию бродячих животных. У таких действий, есть как сторонники, которые считают, что бродячие животные угрожают безопасности горожан, так и противники. Их аргументы, что жестокость и убийства на глазах у людей, в том числе детей, несет деструктивный посыл. Кроме того, отстрел выгоден самим сотрудникам городских служб, но не дает практического результата городу.