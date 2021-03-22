В Узбекистане планируют упростить покупку авиабилетов. Сейчас для приобретения билетов третьим лицам необходим паспорт, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Верхняя палата парламента направила сенаторский запрос авиакомпании Uzbekistan Airways по упрощению установленных требований по приобретению авиабилетов. По мнению сенаторов, в деятельности авиакасс по-прежнему сохраняются устаревшие бюрократические методы, особенно при продаже авиабилетов.

Если граждане хотят приобрести авиабилеты для своих близких в кассах Uzbekistan Airways, то они должны предъявить оригинал гражданского паспорта. В противном случае гражданам не продаются авиабилеты. Это создает ряд трудностей, особенно для тех, чьи близкие живут в других областях, и число справедливых возражений пассажиров растет с каждым днем.

Однако через сайт авиакомпании есть возможность приобрести авиабилет в режиме онлайн на законных основаниях с указанием серийного номера и срока действия гражданского паспорта.

Учитывая это Сенат отправил запрос в Uzbekistan Airways. В нем предлагается принять меры по упрощению установленных требований по приобретению авиабилетов.