Определились финалисты чемпионата Кыргызстана по баскетолу

В минувшую субботу в столичной школе-гимназии №29 прошли полуфинальные поединки первенства страны по этому виду спорта. "Гиннес-29" победил своих одноклубников - "Гинннес-юниор" со счетом 76:55, а бишкекский "Легион выиграл у "Алги - КТУ "Манас" с результатом 87:81. Таким образом, спор за золотые медали турнира поведут 27-28 марта "Легион" и многократный чемпион Кыргызстана "Гиннес-29".

В первом полуфинальном поединке встретились "Гиннес-29" и "Гиннес-юниор". Это было очень упорное противостояние.В команде "Гиннес-29" лидером по праву считается ветеран Шакир Куранбаев, который забрасывал мячи в сетку соперника практически с любого расстояния. Уверенность своего старшего товарища передалась и партнерам по команде. Немало очков для своей дружины заработали Роман Тихонов, Темирлан Копаков, Назим Орускулов.

В игре "Гиннес-юниор" выделялся самый опытный нападающий Евгений Пехов, который уже несколько лет по совместительству выполняет обязанности генерального секретаря Федерации баскетбола Кыргызстана. Он также как и Шакир Куранбаев, был самым результативным игроком в своей команде. Молодые партнеры Пехова тоже уверенно шли в атаку, но их подводило отсутствие опыта.

"Алга- КТУ - Манас" неожиданно уступила "Легиону, хотя в первые две четверти матча доминировала на площадке, заставляла соперников часто ошибаться ошибаться. но начиная с третьей четверти игроки "Легиона" перехватили инициативу, особенно у них получались трехочковые броски с дальних расстояний. Контрмер против этой тактики соперников алгинцы не смогли придумать.

Нынешний чемпионат, по словам Пехова, получился очень интересным. Итог почти каждого матча предсказать было невозможно. Многие команды команды демонстрировали острый наступательный баскетбол, усовершенствовали также игру в защите.

Произошли также и сенсации. Многократный призер первенства столичная команда "Политехник" в нынешнем году не смогла пробиться в полуфинал. Тренер этой дружины Александр Михайлов так объяснил неудачную игру своих подопечных: "Лучшие игроки закончили университет и ушли в другие клубы". Уже несколько лет прозябяет в первой лиге бывший чемпион страны "Тулпар - СКИФ". Нынешнее поколение этой студенческой дружины выступает явно слабее своих старших товарищей.

Еще несколько лет назад баскетболу в Кыргызстане предрекали полное исчезновение. Представителям этого вида спорта родное государство не помогает, нет у большинства дружин и надежных спонсоров. Но команды спасает любовь баскетболистов к своему виду спорта. Невероятно, но факт: многие коллективы страны держатся только на добровольных взносах игроков и помощи их родной федерации. Фото на bishkek info