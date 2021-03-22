Кыргызстанцы приняли участие в московском Наврузе

В Москве 21 марта состоялся общегородской праздник "Навруз-2021". Участие в нем приняли, в числе других, и представители кыргызской диаспоры.

В течение ряда лет этот праздник представлял из себя многолюдный фестиваль, открытый для всех желающих. Однако в прошлом году он не состоялся по причине пандемии. На сей раз, поскольку она еще не окончилась, хоть и пошла на спад, городские власти решили провести торжество в интернет-формате.

"В этом году столичный Навруз организован в новом для себя, но ставшим уже привычным для всех нас дистанционном формате. Конечно, радость от личных встреч и живого общения сложно чем-то заменить. Однако сегодня безопасность и здоровье москвичей и гостей столицы – наш приоритет, поэтому мы пока воздержались от проведения массовых мероприятий и перенесли торжественную часть праздника в онлайн. Такой формат имеет вместе с тем и свои плюсы -люди из любой точки планеты смогут присоединиться к московскому празднованию Навруза, проникнуться его удивительной атмосферой, познакомиться с различными культурами, открыть для себя что-то новое", - отметил руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков.

Силами этого департамента был подготовил многочасовой эфир, демонстрировавшийся в режиме онлайн на специальном сайте. Были показаны фильм об истории праздника, презентации национальных диаспор, которые его отмечают, большой концерт с участием их представителей и звезд российской эстрады, включая знаменитый коллектив "Хор Турецкого".

Перед началом концерта со сцены одного из популярных культурных центров столицы, где и происходили съемки, зачитали поздравления заместителя руководителя администрации президента России, председателя президиума Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Магомедсалама Магомедова и мэра Москвы Сергея Собянина.

"Этот праздник укрепляет связь времен, объединяет представителей самых разных национальностей в стремлении жить в мире и согласии. Убежден, что единство, скрепленное общим трудом и культурой, - надежная основа гармоничных межнациональных отношений в стране и благополучия многонационального народа Российской Федерации в настоящем и будущем", - заявил Магомедов.

Также были показаны видеобращения председателя комитета Госдумы РФ по делам национальностей Валерия Газаева и председателя Московской городской думы Алексея Шапошникова. Вели концерт народный артист России Артем Каминский и радиоведущая "Восток FM" Наиля Шахова. Они представили каждую страну или российский регион, в традициях которых - отмечать этот праздник прихода Весны.

От Кыргызстана в ходе концерта выступил фольклорный коллектив "Керемет" и отличник культуры республики, лауреат многих конкурсов Кулуйпа Карымшакова. Перед их номером с видеопоздравлением ко всем обратился председатель Координационного совета Москвы и Московской области Раимкул Аттокуров.

А накануне праздника в Москве при участии сотрудников посольства КР в РФ состоялся конкурс красоты ""МОСКВА ПЕРИСИ -2021". "Участницы конкурса, которые представляли все области Кыргызстана, продемонстрировали свои таланты, навыки и богатую традицию кыргызского народа. И также приняли участие в дефиле платьев кыргызских дизайнеров. Кроме этого, для гостей была организована концертная программа с участием танцевальной группы "Мирай" и исполнителей популярных кыргызских песен. Победителей конкурса определило жюри, в состав которого вошли уважаемые представители кыргызского землячества в Москве", - рассказали в дипмиссии.