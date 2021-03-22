Американцы заподозрили неладное в президентстве Байдена

Зрители телеканала Fox News выразили мнение, что президент США Джо Байден раньше положенного покинет пост из-за состояния здоровья.

Они полагают, что выбор кандидатуры Байдена в качестве президента был неслучайным и вскоре его место может занять вице-президент Камала Харрис.

"Все было спланировано заранее. Байден всегда был средством к достижению цели - троянским конем. В конце концов нам объявят, что он больше не может занимать свой пост и его место займет вице-президент Харрис. Именно ее изначально хотели видеть в этой должности", - утверждает MassiveMemberClub.

"К сожалению, есть вероятность, что Байден не сможет руководить страной все четыре года - будем надеяться, что он дотянет до промежуточных выборов, чтобы республиканцы смогли вернуть себе контроль над сенатом, прежде чем развернется кошмарный сценарий с Харрис в качестве президента", - высказался Kingdomofidiots.

Некоторые комментаторы пришли к выводу, что Байден уже сейчас не играет ключевую роль в политической жизни США.

"Демократы использовали его, отлично понимая, что у него серьезные проблемы со здоровьем. Его жена так хотела стать первой леди, что бросила его на амбразуру. Не ждите гуманности по отношению к Джо со стороны демократов. Они будут использовать его столько, сколько возможно, а затем отбросят в сторону", - заявил Jeisele.

"Кто управляет страной? Эта мысль пугает. Мы знаем, в каком состоянии находится Байден, и знаем, что управляет не он. Тогда кто? Пока на этот вопрос нет ответа. Боюсь, когда мы это выясним, нам станет еще страшнее. Им окажется не тот, за кого голосовали миллионы", - подчеркнул NCBob460.

"Мне стало неловко, когда я увидел, как Джо споткнулся первый раз, а затем второй и третий раз. То, что его партия делает с ним на нынешнем этапе его жизни, - почти преступление", - отреагировал BidenDestroysAmerica.

Ранее о Байдене высказался бывший советник Дональда Трампа Стивен Миллер. Он счел поведение нынешнего главы Белого дома угрозой для государственной безопасности и назвал "печальным зрелищем" то, что Байден "не способен выдержать даже безобидное интервью без шпаргалки".

На днях американский президент, поднимаясь по трапу самолета, три раза споткнулся. Снятое журналистами видео распространилось в соцсетях. В Белом доме объяснили, что причиной инцидента стал сильный ветер, а самочувствие Байдена назвали прекрасным.