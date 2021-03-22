Шавкат Мирзиеев: Взяточники – хозяева земли

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев накануне в ходе Кенгаша народных депутатов рассказал об ужасной ситуации с выделением земли в Ташкентской области.

По словам главы государства, землей владеют взяточники-перепродавалы. Чтобы изменить это положение властями будет подготовлен специальный закон для столичной области по регулированию вопросов продажи и выделения земли, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

"Если вы спросите меня, что мучает меня в Ташкентской области, я скажу о двух вопросах. Отношение к земле, разбазаривание земли. Нет хозяина земли. Ни хоким, ни государство, ни правительство, не знаю кто. Взяточники хозяева. Кто и кому продает землю? Покупает третий, четвертый, пятый, десятый человек. Не боясь, распродают государственную землю. И не один член Кенгаша или депутаты президенту или Олий Мажлису не сделали запрос, не спросили, есть ли хозяин нашей земли. Это народная земля или четырех-пяти коррупционеров?", – отметил президент.

По его словам, такие вопросы ни один депутат не поднял.

"Если в Ташкентской области не решить вопрос земли, то у нас не будет никогда достатка. Мы примем отдельный закон для Ташкентской области, касающийся отношения к земле. Если хоким района закрывает на это глаза, то это предательство", – сказал Мирзиёев.

Он также добавил, что его очень беспокоит положение в Ташкентской области.

"Я возьму под свой контроль, я сам буду заниматься Ташкентской областью, как бы ни было сложно", – отметили президент.