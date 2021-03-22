Кыргызстанцам в РФ напомнили о предстоящем референдуме

Посольство КР в РФ напомнило согражданам, находящимся в Российской Федерации, о том, что 11 апреля 2021 года состоится референдум на тему принятия Закона "О Конституции Кыргызской Республики". В дипмиссии также разъяснили, что необходимо сделать для участия в этом важнейшем для страны событии.

"Гражданам КР требуется на сайте https://tizme.gov.kg/ проверить себя в списках избирателей, уточнить номер и адрес избирательного участка, в котором они будут голосовать. В случае отсутствия в списках избирателей необходимо обратиться в одно из загранучреждений Кыргызской Республики на территории Российской Федерации", - отметили в посольстве.

Сообщается, что в рамках подготовки к референдуму оно будет осуществлять прием граждан для постановки на консульский учет и прохождения биометрической регистрации с 23 по 26 марта с 09:00 до 20:00, а также 20 марта и 27 марта 2021 с 10:00 ч. до 17:00.

Посольство обратилось к соотечественникам в России "проявить активность и принять участие в избирательном процессе".

Как проинформировали недавно в Межпарламентской Ассамблее СНГ, выносимый на этот референдум проект закона предлагает переход на президентскую форму правления в стране: "Именно ей отдало предпочтение большинство избирателей на последних выборах".