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Студенты-кыргызстанцы смогут продолжить очную учебу в РФ

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- Евгений Денисенко
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Правительство России разрешило въезд в страну иностранным студентам из ряда государств. Речь идет об, как подчеркивается, эпидемиологически благополучных странах, к числу которых отнесен и Кыргызстан.

Всего в этот перечень, по рекомендации Роспотребнадзора, включены 25 государств, в том числе из СНГ - Абхазия, Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан Кыргызстан. Въезд в РФ разрешен иностранным студентам, аспирантам, ординаторам, слушателям подготовительных факультетов из перечисленных стран. Список последних, как сообщили в Министерстве науки и высшего образования РФ. которое разработало порядок въезда, будет доводиться университетами до обучающихся, в том числе через личные кабинеты на сайтах университетов, а также через официальные страницы в социальных сетях и мессенджерах.

По информации пресс-службы ведомства, о дате въезда такие студенты должны не менее чем за 10 дней уведомить вуз по электронной почте, после отправки письма на электронную почту придет информация о въезде. Не ранее чем за три календарных дня до прибытия в РФ учащемуся необходимо сделать тест на COVID-19 методом ПЦР. И, если результат отрицательный, получить в своей стране соответствующий документ на русском или английском языке.

Далее студентам следует в течение 72 часов после въезда на территорию России сдать повторный ПЦР-тест. До получения результатов теста им необходимо соблюдать режим самоизоляции по месту проживания, в период изоляции обучение проходит в онлайн-формате, без повторного теста иностранные студенты не допускаются к очному обучению.

"В случае, если в период самоизоляции у прибывших в Россию иностранных студентов появляются первые симптомы острого респираторного заболевания (повышенная температура, боли в горле, насморк, кашель), обучающемуся нужно незамедлительно сообщить об этом в университет и вызвать врача", - добавили в пресс-службе.

В Минобрнауки уточнили, что пошаговая инструкция о том, что делать иностранным студентам, аспирантам, ординаторам, слушателям подготовительных факультетов до приезда в Россию и в первые недели после приезда, будет направлена им по электронной почте, размещена на сайтах университетов и в социальных сетях.

"Трудности с прибытием в Россию создали немало дополнительных проблем для молодых кыргызстанцев, которые во время минувших летних каникул вернулись на родину. Кто-то смог все же потом вновь выехать сюда и приступить к занятиям непосредственно на месте. Но многим из-за ограничительных мер, дороговизны авиабилетов, по другим причинам это не удалось сделать. Учебу они продолжали в онлайн-формате. Однако сложности подчас возникали в самом Кыргызстане, в тех местностях, где случались перебои с интернетом или он вообще отсутствовал. Ребятам тогда приходилась изыскивать возможности, перебираться к родственникам, где было благополучно в этом плане. Это, конечно, было нелегко. И все же мне неизвестны случаи, чтобы кто-то из-за таких причин бросил учебу в российском вузе", - говорит председатель Координационного совета кыргызской диаспоры Москвы и Московской области Раимкул Аттокуров.


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URL: https://www.vb.kg/398688
Теги:
вуз, Россия, студенты, Кыргызстан
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