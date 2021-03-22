Погода
$ 84.77 - 84.90
€ 100.65 - 101.92

Песню певицы Manizha проверили на экстремизм

226  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Следственный комитет не обнаружил признаков преступления в песне "Русская женщина", с которой певица Manizha выступит на Евровидении–2021.

Источники в органах правопорядка сообщили ТАСС, что в случае обнаружения признаков экстремизма либо других нарушений закона, дело будет направлено в следственные органы для дальнейшего расследования. Однако по мнению источника, подобный сценарий маловероятен, так как отсутствие правонарушений очевидно.

Певица Manizha в последние недели стала объектом критики и даже ненависти в соцсетях. Тема переросла в обсуждение вопроса введения визового режима со странами СНГ.

Manizha является этнической таджичкой, однако с детства живет в Москве. Девушка активно выступает за права женщин, в своем творчестве поднимает вопросы сохранения национальных культур и проблемы трудовой миграции.

Ранее в СК просили проверить конкурсный номер исполнительницы на наличие правонарушений.

Источник: media-mig.ru


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/398690
Теги:
Россия, экстремизм, артисты эстрады
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  