Песню певицы Manizha проверили на экстремизм

Следственный комитет не обнаружил признаков преступления в песне "Русская женщина", с которой певица Manizha выступит на Евровидении–2021.

Источники в органах правопорядка сообщили ТАСС, что в случае обнаружения признаков экстремизма либо других нарушений закона, дело будет направлено в следственные органы для дальнейшего расследования. Однако по мнению источника, подобный сценарий маловероятен, так как отсутствие правонарушений очевидно.

Певица Manizha в последние недели стала объектом критики и даже ненависти в соцсетях. Тема переросла в обсуждение вопроса введения визового режима со странами СНГ.

Manizha является этнической таджичкой, однако с детства живет в Москве. Девушка активно выступает за права женщин, в своем творчестве поднимает вопросы сохранения национальных культур и проблемы трудовой миграции.

Ранее в СК просили проверить конкурсный номер исполнительницы на наличие правонарушений.

Источник: media-mig.ru