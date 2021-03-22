Погода
$ 84.77 - 84.90
€ 100.65 - 101.92

Первый онлайн-фестиваль европейского кино пройдет в Кыргызстане

153  0
- Александра Василькова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Фестиваль европейского кино возвращается! Сегодня, 22 марта, стартует традиционный Фестиваль Европейского кино, организованный Представительством Европейского Союза (ЕС) в Кыргызстане.

Мероприятие пройдет в онлайн-формате с 22 по 28 марта. За это время на платформе www.euin.kg кыргызстанцы смогут бесплатно и без регистрации посмотреть 11 фильмов стран ЕС и 8 короткометражных картин на тему защиты окружающей среды. Все фильмы будут показаны на родных языках стран-участниц Евросоюза с русскими или английскими субтитрами.

Большинство фильмов фестиваля - это участники и победители престижных международных кинофестивалей: лауреат премии Венецианского кинофестиваля "Святой Георгий", победитель Флорентийского кинофестиваля "Sawah", победитель Амстердамского и Мадридского международного кинофестиваля документальных фильмов "Чужак в раю" и другие.

"К сожалению, в 2020 году пришлось отменить ставший традиционным европейский кинофестиваль из-за пандемии COVID-19. В этом году мы желаем возобновить его, но организовать мероприятие в кинотеатре проблематично из-за сохраняющейся угрозы коронавируса. Поэтому мы решили провести этот фестиваль в виртуальном формате, – анонсирует предстоящее событие посол Европейского Союза в Кыргызстане Эдуард Ауэр. – С одной стороны, очень жаль, что не будет праздничной киноатмосферы – большого кинозала, ярких огней, зрителей. Но онлайн-формат тоже имеет свои плюсы – можно посмотреть фильмы, не выходя из дома. Однозначно мероприятие будет интересным".

Помимо фильмов, пройдут эксклюзивные дискуссии, мастер-классы и встречи с европейскими кинодеятелями. 22-24 марта в Бишкек состоится трехдневный мастер-класс бельгийского специалиста Доменико Ла Порта по технике написания сценария, 25 марта итальянский эксперт Андреа Рокко расскажет о работе кинокомиссий и финансирование кинематографа, 26 марта итальянский спикер Карло Д"Урси проведет онлайн-семинар по созданию фильма с нуля.

Анонсы по всем мероприятиям кинофестиваля будут публиковаться на странице Европейского Союза в Кыргызстане на платформе Facebook.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/398691
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  