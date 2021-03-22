Первый онлайн-фестиваль европейского кино пройдет в Кыргызстане

Фестиваль европейского кино возвращается! Сегодня, 22 марта, стартует традиционный Фестиваль Европейского кино, организованный Представительством Европейского Союза (ЕС) в Кыргызстане.

Мероприятие пройдет в онлайн-формате с 22 по 28 марта. За это время на платформе www.euin.kg кыргызстанцы смогут бесплатно и без регистрации посмотреть 11 фильмов стран ЕС и 8 короткометражных картин на тему защиты окружающей среды. Все фильмы будут показаны на родных языках стран-участниц Евросоюза с русскими или английскими субтитрами.

Большинство фильмов фестиваля - это участники и победители престижных международных кинофестивалей: лауреат премии Венецианского кинофестиваля "Святой Георгий", победитель Флорентийского кинофестиваля "Sawah", победитель Амстердамского и Мадридского международного кинофестиваля документальных фильмов "Чужак в раю" и другие.

"К сожалению, в 2020 году пришлось отменить ставший традиционным европейский кинофестиваль из-за пандемии COVID-19. В этом году мы желаем возобновить его, но организовать мероприятие в кинотеатре проблематично из-за сохраняющейся угрозы коронавируса. Поэтому мы решили провести этот фестиваль в виртуальном формате, – анонсирует предстоящее событие посол Европейского Союза в Кыргызстане Эдуард Ауэр. – С одной стороны, очень жаль, что не будет праздничной киноатмосферы – большого кинозала, ярких огней, зрителей. Но онлайн-формат тоже имеет свои плюсы – можно посмотреть фильмы, не выходя из дома. Однозначно мероприятие будет интересным".

Помимо фильмов, пройдут эксклюзивные дискуссии, мастер-классы и встречи с европейскими кинодеятелями. 22-24 марта в Бишкек состоится трехдневный мастер-класс бельгийского специалиста Доменико Ла Порта по технике написания сценария, 25 марта итальянский эксперт Андреа Рокко расскажет о работе кинокомиссий и финансирование кинематографа, 26 марта итальянский спикер Карло Д"Урси проведет онлайн-семинар по созданию фильма с нуля.

Анонсы по всем мероприятиям кинофестиваля будут публиковаться на странице Европейского Союза в Кыргызстане на платформе Facebook.