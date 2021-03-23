Референдум - единственный выбор народа Кыргызстана

11 апреля в стране пройдут выборы депутатов местных кенешей и референдум по принятию новой Конституции."Вечерка" разбиралась в партиях и кандидатах, которые обещают "светлое будущее" городам и селам республики.

Детская болезнь кыргызской демократии/b]

С 12 марта уже вовсю идет агитационная кампания. За места в 28 городских кенешах будут бороться 59 политических партий. Регистрация кандидатов в айылные кенеши еще не завершена, и агиткампания стартует только 22 марта.

В чем особенность этой политической кампании? В том, что мы опять вернулись в ту точку, когда выбор формально велик, а выбирать фактически не из кого.

Рассмотрим ситуацию на примере выборов в Бишкекский городской кенеш. О намерении участвовать в них заявило 26 партий. В этих политических объединениях числится более двух тысяч кандидатов, которые и поборются за 45 мандатов.

Конкуренция невероятно высокая. Чем она объясняется? Ответ на этот вопрос в интервью радио "Азаттык" попыталась дать аналитик Динара Ошурахунова.

- На все это влияет конституционная реформа, которая сейчас рассматривается в ЖК. В соответствии с новой редакцией число депутатов в парламенте сократится до 90, из которых 35 будут избираться по одномандатным округам. Остальные 55 мест будут отданы партиям. Многим партиям становится невыгодным в них участвовать. Возникают сомнения по поводу того, получат ли они депутатские мандаты, потратив большие суммы на агитацию. Вот поэтому такое внимание уделяется местным выборам. На мой взгляд, это хорошо. Раньше партии стремились в ЖК, делали акцент на него, а сейчас начнут расти с городского кенеша. Политические партии должны сначала испытать свои силы на местных выборах, а потом идти на парламентские, - заявила она.

[b]Реформисты и матраимовцы

Стремление малоизвестных партийцев расти с низов, если таковое действительно есть, не единственное, что их объединяет. Еще у них в арсенале есть большие амбиции и отсутствуют мало–мальски реалистичные, оригинальные выборные программы.

Абсолютно все партии обещают превратить столицу в город–сад, сделать ее комфортной для жителей и привлекательной для инвесторов. Реализовать эту общую установку кандидаты собираются разными способами.

Партия "Реформа", появившаяся на свет перед октябрьскими выборами в парламент, собирается упразднить административные районы и создать для столицы собственное финансовое подразделение. Из программы непонятно, как именно это планируется осуществить, как, впрочем, неясно и то, откуда будут идти поступления в столичную казну.

Напомним, реформисты маршируют во главе с тройкой бывших кандидатов в президенты - Айменом Касеновым, Эльдаром Абакировым и Кларой Сооронкуловой. Последняя на прошлых выборах отличилась особым заявлением во время дебатов, что "каждый нормальный кыргызстанец мечтает эмигрировать из страны". "Зашкаливающий" уровень патриотизма у одного из лидеров партии заставляет задуматься о том, а так ли уж хочется реформистам совершать какие– то изменения в главном городе своей родины.

Идеологический противник реформистов (по принципу степени близости к Райымбеку Матраимову) на этих выборах - политобъединение "Ынтымак". Его возглавляет депутат ЖК Марлен Маматалиев, который еще в октябре являлся одним из главных лиц в "Мекеним Кыргызстан".

"Ынтымак" называет себя цифровой партией и выступает за инновационный подход к решению городских проблем. Правда, в партийной программе нет четкого разъяснения того, как "Ынтымак" видит реализацию своих цифровых проектов. Также в ней нет ни слова о том, чем цифрофизация будет полезна горожанам.

Бывшие мэры хотят реванша

Список "Народно–Демократической партии Кыргызстана" (НДПК) возглавил бывший гендиректор ОТРК Илим Карыпбеков. За ним расположился нынешний депутат БГК Куванычбек Конгантиев (сын экс–министра внутренних дел Молдомусы Конгантиева). Кроме того, среди кандидатов имеются бывшие вице–мэры столицы Виктория Мозгачева и Уланбек Азыгалиев, а также бывший советник мэров Бишкека Гуля Алмамбетова.

Партию открыто поддерживают экс–мэр Азиз Суракматов, экс–спикер ЖК Марат Султанов, экс–премьер–министр Темир Сариев и глава правовой клиники "Адилет" Чолпон Джакупова.

НДПК обещает трансформировать Бишкек в "умный город". Народные демократы хотят ликвидировать все неосвещенные места в столице и установить в местах скопления людей кнопки экстренного вызова помощи, увеличить количество видеокамер. А еще они хотят убрать из центра города маршрутки, дать жилмассивам статус микрорайонов и провести туда газ, свет и воду.

Ах, да! Еще партийцы обещают "не отдать город шакалам". С таким высказыванием выступила одна из представительниц НДПК, выложив снимок с официальной фотосессии кандидатов.

Непонятно, что именно она подразумевала - то ли коррупционеров, то ли кого–то еще. Ясно одно: в БГК сейчас рвется команда Азиза Суракматова, которая почему–то не смогла провести все свои замечательные инициативы в жизнь, когда их шеф был у руля.

Еще один бывший градоначальник Нариман Тюлеев, также хочет вернуться в мэрию. Сегодня экс–мэр Бишкека - главное лицо партии "Ак Бата". Его партия обещает возобновить выдачу квартир бюджетникам и решить проблему смога, способствовать переводу ТЭЦ Бишкека с угля на газ и пересадить горожан на экологически чистый общественный транспорт.

Помимо этого, Нариман Тюлеев в случае победы политорганизации, очевидно, начнет борьбу за пост градоначальника. Он уже заявил, что в случае победы будет брать пример с мэра Нью–Йорка, который отказался от личного кабинета, чтобы быть ближе к народу.

Впрочем, возможно, Тюлеев слишком торопится. В начале марта ГКНБ распространил в СМИ сообщение, в котором судебное решение по Тюлеевскому уголовному делу названо неоднозначным. Ведомство напомнило о необходимости соблюдать принцип неотвратимости наказания по делам данной категории, когда государству причиняется ущерб в особо крупном размере. Намек, учитывая нынешнюю активность чекистов в борьбе с коррупцией, весьма прозрачный.

Креативу нет предела

Кандидаты партии "Наш народ" баллотируются на выборы без четких программных установок. В ее списке - волонтеры, дружинники, певица Анжелика, может, поэтому агитационная кампания строится на сплошном креативе, правда, не совсем понятном.

К примеру, что может означать слоган на билборде с изображением панды: "Я устал делать лапшу, я люблю кунг–фу!"? И как он связан с будущей работой кандидатов в качестве депутатов БГК на благо столицы?

Еще одна не менее загадочная организация, жаждущая получить мандаты в Бишкекеском городском кенеше, - партия "Свобода выбора". Ее наружная реклама уже вызвала у пользователей социальных сетей неоднозначную реакцию. Речь о фото, на котором изображены трое славян и слоган на двух языках: кыргызском - "Мен сени кыргыз" и русском - "Я (сердечко, заменяющее глагол "люблю") тебя кыргыз". Как это понимать, никто не знает, сами же партийцы пока даже не пытались объяснить избирателям, что конкретно они хотели сказать.

На этом странности "Свободы выбора" не заканчиваются. В программе развития столицы главным пунктом значится... легализация конопли для технических, медицинских, научных и рекреационных целей. В связи с этим партию уже связали с доктором Женишбеком Назаралиевым: эксперты посчитали, что "Свобода выбора" аффилирована с наркологом и является клоном отказавшейся от гонки партии "Легалайз".

К слову, недавно в Бишкеке прошла международная конференция, посвященная вопросу легализации конопли и марихуаны. Выступая там, профессор Женишбек Назаралиев обратился к руководству Кыргызстана с предложением возродить коноплеводство в стране для решения проблемы бедности. Видимо, наркологу хочется расширить клиентскую базу.

В бой идут и старички

Большинство из 26 партий, баллотирующихся на выборы, новообразованные и никому неизвестные. Впрочем, хотят в БГК и ветераны политических войн.

К примеру, свою программу представила партия Омурбека Бабанова "Республика". Она традиционно обещает "любить город, любить горожан" и сделать Бишкек местом "тысячи возможностей". Программа, как утверждает политорганизация, "основана на бескомпромиссной и радикальной реформе в столице".

"Республика" в горкенеше с 2012 года. И с тех самых пор "любовь к каждому жителю столицы и полное презрение к неудобствам, схемам и разваленной системе" члены партии только декларируют.

Помимо "Республики", на выборы собирается партия Каната Исаева "Кыргызстан" и Адахана Мадумарова "Бутун Кыргызстан", который последние 10 лет участвовал во всех парламентских и президентских выборах.

Прошлогодняя осенняя гонка для Мадумарова была омрачена скандалом с Турсунбаем Бакир уулу, который заявил, что его исключили из партийного списка без его ведома. Вот и сейчас лидеру "Бутун Кыргызстана" приходится переживать из–за ареста сопартийца Бекмурата Ооган уулу. Он был задержан 16 марта органами ГКНБ за комментарий, который разместил в социальных сетях.

Право сказать "да" или "нет"

Список кандидатов в депутаты будет длинным не только для БГК, но и для городских и сельских кенешей всей страны. И при всем этом мнимом многообразии людям будет очень непросто голосовать за кого–то, поскольку ни новые, ни старые партии толком не готовились к выборам.

Впрочем, если разобраться, эта ситуация типична для всех кыргызстанских выборов последнего десятилетия. Разница лишь в том, что сегодня партиям вообще нечего представить электорату - ни внятных программ, ни харизматичных лидеров. Увы.

Вместе с тем игнорировать выборы не вариант. Правильно будет 11 апреля обязательно пойти на избирательный участок и проголосовать на референдуме по Конституции.

- Если граждане не хотят, они могут и не принимать эту Конституцию, могут проголосовать против, - заявил недавно президент Садыр Жапаров в интервью "Азаттыку". - Но я думаю, не все проголосуют против, потому что за 30 лет наше население уже научилось разбираться в политике.

В апреле нужно сказать свое слово против или в поддержку начинаний президента, который вознамерился изменить политическое устройство КР так, чтобы в нем больше не было места партийной коррупции. От этого зависит все, что будет происходить в нашей стране и с нашим народом дальше.