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Ташиев вылетел в Ташкент на переговоры по вопросам госграницы

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- Оксана Гут
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Глава правительственной делегации Кыргызской Республики по делимитации и демаркации кыргызско-узбекской государственной границы - председатель Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики генерал-лейтенант Камчыбек Ташиев 22 марта вылетел в город Ташкент (Республика Узбекистан) для проведения совместных переговоров по вопросам кыргызско-узбекской границы. Об этом сообщает пресс-служба правительства КР.

В ходе его визита состоится совместное заседание правительственных делегаций Кыргызской Республики и Республики Узбекистан по делимитации и демаркации кыргызско-узбекской государственной границы.

Заседание межправительственных делегаций будет проходить в городе Ташкент (Республика Узбекистан) с 24 по 25 марта, где кыргызскую делегацию возглавит председатель Госкомитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев, узбекскую - премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов.

В ходе заседания правительственные комиссии обсудят делимитацию оставшихся участков кыргызско-узбекской государственной границы.

Стоит отметить, что во время государственного визита президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова в Республику Узбекистан, главы двух стран договорились об активизации работ правительственных делегаций, завершить которые планируется в ближайшее время.


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URL: https://www.vb.kg/398695
Теги:
ГКНБ, граница, Узбекистан, Кыргызстан, делимитация, Камчыбек Ташиев
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