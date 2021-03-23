Член ОПГ обманул предпринимателя на $10 тысяч

Сотрудники следственной службы одного из районных управлений столицы расследовали дело, в ходе которого был задержан член ОПГ, подозреваемый в мошенничестве.

В правоохранительные органы с заявлением обратился сорокашестилетний гражданин с просьбой принять меры в отношении малознакомого лица, который весной 2019 года в г.Бишкек, войдя в доверие, мошенническим путем завладел денежными средствами в значительном размере. Как оказалось, злоумышленник предложил купить экскаватор по выгодной цене и в качестве предоплаты забрал 10 000 долларов США.

"После этого мужчина долго ждал обещанного. Однако позже предприниматель узнал, что малознакомый приятель отпетый игроман. Только потом решил обратиться в правоохранительные органы, осознав, что попался на мошеннические уловки и совершенно напрасно ожидает от него выполнения обязательств. К оперативно-следственным мероприятиям подключились сотрудники 3-го управления (УБОП) СКМ МВД. Было установлено, что к данному противоправному деянию причастен ранее судимый гражданин С.М. 1986 года рождения, житель Жумгальского района Нарынской области, состоящий на оперативном учете МВД как член организованной преступной группировки", - говорится в сообщении пресс-службы МВД.

Накануне, в ходе проводимых работ оперативно-розыскной направленности, сотрудники УБОП СКМ МВД задержали гражданина С.М. и передали в следственные органы. В настоящее время осуществляется досудебное расследование.