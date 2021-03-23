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Налоговые органы будут принимать Единую декларацию до полуночи 1 апреля

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- Екатерина Улитина
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Налоговые органы страны начали принимать Единую налоговую декларацию до полуночи.

В частности, до 1 апреля 2021 года, включая выходные дни, прием деклараций будет осуществляться с 9 часов утра до полуночи.

Налогоплательщики, которые не успевают представить ЕНД в рабочие часы, могут подать ее после 18.00.

Напомним, до 1 апреля налоговую декларацию обязаны подать:

- государственные и муниципальные служащие,

- индивидуальные предприниматели, в том числе уплачивающие налог на патентной основе,

- владельцы налогооблагаемого движимого (транспорт), недвижимого имущества (квартиры и дома), земельного участка (за исключением приусадебных участков),

- крестьянские и фермерские хозяйства, осуществляющие деятельность без образования юридического лица.

В соответствии с Законом Кыргызской Республики от 3 апреля 2020 года, физические лица и индивидуальные предприниматели, которые не успели до 1 апреля 2020 года представить налоговую декларацию за 2019 год, должны будут заполнить две декларации – за 2019 и 2020 годы.

Более подробную информацию можно получить в местных налоговых органах, а также по номеру 116 или на сайте www.sti.gov.kg.


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URL: https://www.vb.kg/398701
Теги:
ГНС, декларация, налоги, Кыргызстан
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