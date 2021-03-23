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Сгорели тысячи домов. В лагере беженцев в Бангладеш произошел пожар

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- Виктория Гунгер
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В лагере беженцев-рохинджа в Бангладеш произошел масштабный пожар, в результате которого сгорели тысячи домов. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается, точной информации о жертвах нет. По словам очевидцев, погибли несколько человек.

Пожар вспыхнул в лагере Балухали в городе Кокс-Базар. Причина возгорания не установлена.

"Пожарные службы, группы спасения и реагирования, а также добровольцы находятся на месте происшествия, чтобы попытаться остановить огонь и предотвратить его дальнейшее распространение", – сказала Луиза Донован, представитель агентства ООН по делам беженцев в Кокс-Базаре.

По словам очевидцев, погибших может быть много, потому что ограждения в лагере сильно затрудняют возможность бегства из зоны огня.

Более миллиона мусульман-рохинджа живут в хижинах в лагерях на юге Бангладеш, подавляющее большинство из них бежало из Мьянмы в 2017 году из-за репрессий со стороны военных. В ООН квалифицировали репрессии против рохинджа в Ракхайне как геноцид, Мьянма отрицает.


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URL: https://www.vb.kg/398704
Теги:
Бангладеш, пожар, беженцы, Кыргызстан
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