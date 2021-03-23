Бензин будет дорожать. В России цены на ГСМ могут вырасти еще на 14%

В Независимом топливном союзе России предупредили о росте стоимости горючего. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на письмо Союза.

При худшем сценарии в ближайшие недели стоимость ГСМ может вырасти еще на 14%.

Российские эксперты предупредили о возможном повторении топливного кризиса в стране.

Отметим, более 90% горюче-смазочных материалов в Кыргызстан поступает с заводов России. Поэтому рост цен на российский бензин отражается на стоимости топлива в Кыргызстане.

При этом с начала февраля стоимость ГСМ в Кыргызстане выросла на 6-9 сомов за литр.