В Бишкеке на некоторых дорогах затруднено движение - ведется ямочный ремонт

Ямочный ремонт по расписанию. Сотрудники муниципального предприятия "Бишкекасфальтсервис" активно приводят в порядок столичные улицы, тротуары, согласно производственному плану на 2021 год, заявляет столичная мэрия.

"Прямо сейчас мы проводим ямочный ремонт на перекрестке улиц Гагарина и Кырк-Кыз, на ул. Байтик Баатыра (Абрахманова) от ул. Медерова до ул. К.Баялинова (восточная сторона). В течение дня мы приступим к приведению в порядок дорожного полотна улицы Элебесова в северном направлении и улицы Фучика от ул. Московской до въездной группы в город", - говорится в сообщении муниципалитета.

Отмечается, что на вышеуказанных участках частично затруднено движение.

Списки улиц формировались исходя из жалоб и обращений горожан в СМИ и социальных сетях, комиссионных выездов и предложений районных акимиатов.

Дорогие горожане! Если на вашей улице требуется срочный ремонт или нужно привести в порядок тротуар, отправляйте фото и видеофакты на номер: 0550888162.