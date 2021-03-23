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В Бишкеке на некоторых дорогах затруднено движение - ведется ямочный ремонт

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- Оксана Гут
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Ямочный ремонт по расписанию. Сотрудники муниципального предприятия "Бишкекасфальтсервис" активно приводят в порядок столичные улицы, тротуары, согласно производственному плану на 2021 год, заявляет столичная мэрия.

"Прямо сейчас мы проводим ямочный ремонт на перекрестке улиц Гагарина и Кырк-Кыз, на ул. Байтик Баатыра (Абрахманова) от ул. Медерова до ул. К.Баялинова (восточная сторона). В течение дня мы приступим к приведению в порядок дорожного полотна улицы Элебесова в северном направлении и улицы Фучика от ул. Московской до въездной группы в город", - говорится в сообщении муниципалитета.

Отмечается, что на вышеуказанных участках частично затруднено движение.

Списки улиц формировались исходя из жалоб и обращений горожан в СМИ и социальных сетях, комиссионных выездов и предложений районных акимиатов.

Дорогие горожане! Если на вашей улице требуется срочный ремонт или нужно привести в порядок тротуар, отправляйте фото и видеофакты на номер: 0550888162.


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URL: https://www.vb.kg/398711
Теги:
мэрия, Бишкек, Кыргызстан, ремонт дорог
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