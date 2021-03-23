В Бишкеке мальчик приехал с родственниками на Ошский рынок и заблудился

Сотрудники УПСМ в Бишкеке нашли и вернули родителям потерявшегося ребёнка.

22 марта примерно в 20:30 часов при патрулировании инспекторы патрульной милиции на пересечении пр. Чуй и ул. Бейшеналиева обнаружили заблудившегося ребёнка.

При установлении личности ребёнка стало известно, что мальчик А.у.Н. приехал на Ошский рынок с родственниками и заблудился.

"Инспекторы УПСМ г. Бишкек незамедлительно приняли решение в поиске родственников заблудившегося. Посадив его в патрульную автомашину, они нашли место его проживания и передали мальчика в целости сохранности матери А.С., 1993 года рождения", - сообщает пресс-служба УПСМ.

В свою очередь мама мальчика выразила огромную благодарность сотрудникам УПСМ г. Бишкек за оперативность.