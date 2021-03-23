Рост случаев смерти от коронавируса наблюдается в Казахстане

В Казахстане наблюдается увеличение летальных случаев от коронавируса и коронавирусной инфекции, передает Daynews.kz.

За прошедшие сутки от коронавируса умерли 10 человек, еще двое казахстанцев скончались от коронавирусной пневмонии. Вчера количество летальных случаев в стране составляло восемь человек.

Из числа заболевших коронавирусом и коронавирусной пневмонии 291 человек находятся в тяжелом состоянии, еще 69 пациентов - в состоянии крайней степени тяжести.

Ранее сообщалось о том, что в Казахстане зарегистрировано 1101 новых случаев коронавируса.