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Рост случаев смерти от коронавируса наблюдается в Казахстане

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В Казахстане наблюдается увеличение летальных случаев от коронавируса и коронавирусной инфекции, передает Daynews.kz.

За прошедшие сутки от коронавируса умерли 10 человек, еще двое казахстанцев скончались от коронавирусной пневмонии. Вчера количество летальных случаев в стране составляло восемь человек.

Из числа заболевших коронавирусом и коронавирусной пневмонии 291 человек находятся в тяжелом состоянии, еще 69 пациентов - в состоянии крайней степени тяжести.

Ранее сообщалось о том, что в Казахстане зарегистрировано 1101 новых случаев коронавируса.


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URL: https://www.vb.kg/398715
Теги:
Казахстан, коронавирус
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