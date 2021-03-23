В Оше найден труп мужчины. Милиция ищет подозреваемых в убийстве

В Оше на улице Кукум-бий, рядом с жилым домом было найдено тело мертвого мужчины со следами насильственной смерти.

Труп обнаружили прохожие, примерно в 8 утра, они сообщили об этом в милицию.

В пресс-службе УВД Оша отмечают, что при осмотре тела было обнаружено огнестрельное ранение.

Данный факт внесен в ЕРПП по признакам преступления, предусмотренного статьей 130 УК КР "Убийство".

Отмечается, что возраст погибшего 30-35 лет, азиат, был одет в коричневый свитер и синие спортивные штаны. Носил короткую бороду.

В настоящее время ведутся поиски подозреваемых, проводятся другие следственные мероприятия. В правоохранительных органах заявили, что будут информировать общественность о ходе расследования.