Водители автомашин с абхазскими номерами вновь вышли на митинг

Водители автомашин с абхазскими номерами вышли на митинг к Дому правительства В Бишкеке. Они обращаются к президенту Садыру Жапарову с просьбой решить их проблему. Водители уверяют, что их не информировали о том, что они нарушают закон.

Напомним, Государственная таможенная служба совместно с правоохранительными органами с марта изымает автомобили с абхазскими номерами и ставит их на штрафстоянку за нарушение законодательства ЕАЭС. Как пояснили в таможенной службе данные автомобили заехали в Кыргызстан на время. Однако, срок декларации давно истек, но машины не покинули территорию республики, более того их успели продать по доверенностям гражданам Кыргызстана.

Сейчас те, кто купил автомашины с абхазскими номерами могут лишиться своего приобретения, а действия тех, кто организовал ввоз могут быть квалифицированы по статье уголовного кодекса.

Отметим, на рынках автомобили на абхазских государственных номер стали появляться около полутора лет назад. Цена таких машин была минимум на треть меньше, чем у аналогичных моделей, зарегистрированных в Кыргызстане.

источник фото, видео shtraf_kg