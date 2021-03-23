Выборы ЖК и президента: "Залог в 5 млн сомов противоречит Конституции"

Чрезмерно высокий избирательный залог препятствует полноценной реализации избирательного права. Такое решение вынесла Конституционная палата.

Конституционная палата рассмотрела дело о проверке конституционности пункта 3 части 1, части 2 статьи 61, пункта 2 части 2 статьи 64 конституционного Закона "О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики", а также пункта 18 статьи 1 конституционного Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений и дополнений в конституционный Закон Кыргызской Республики "О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики" от 23 апреля 2015 года №88.

Оспариваемые нормы устанавливают требования о внесении избирательного залога при регистрации политических партий для участия на выборах в Жогорку Кенеш, а также преодолении регионального порога 0,7% голосов избирателей по каждой области, городам Бишкек и Ош для участия в распределении депутатских мандатов.

В своем решении Конституционная палата отметила, что установление порядка проведения выборов Президента и депутатов Жогорку Кенеша относится к дискреции законодателя, который правомочен создавать соответствующие правовые механизмы по упорядочиванию процесса выборов, в том числе устанавливать определенные требования к кандидатам, претендующим на выборные должности, одним из которых является избирательный залог.

"Избирательный залог, с одной стороны, оказывает влияние на мотивацию гражданина, решившего приобрести статус кандидата, с другой, выполняет функцию по предупреждению участия в выборах лиц, заведомо не имеющих достаточной поддержки избирателей и использующих свой статус в корыстных целях, дискредитирующих имидж демократических выборов. Иными словами, избирательный залог используется законодателем в качестве инструмента с широким спектром охранительного действия и служит правомерной цели.

В тоже время, устанавливая размер избирательного залога, законодатель не вправе допускать решений, способных нивелировать саму суть конституционного права граждан быть избранными и закрывать доступ к свободным демократическим выборам. Размер избирательного залога, выполняя свое основное предназначение, должен быть исключительно обоснованным и соразмерным финансовой возможности преобладающего большинства населения страны. В противном случае, чрезмерно высокий размер избирательного залога может обернуться инструментом политического воздействия и структурирования политических отношений в пользу сугубо обеспеченных кандидатов, став, одновременно, обременительным для кандидатов, имеющих серьезный политический вес, но не обладающих финансовыми ресурсами.

Установление чрезмерно высокого размера избирательного залога приведет к утрате им статуса требования и трансформирует в ограничение, несоразмерное конституционно значимым целям, тем самым приобретет дискриминационный характер, препятствующий свободному доступу к выборам, что приведет к дальнейшему развитию политической коррупции и возможности искусственного изменения расклада политических сил.

Конституционная палата отметила, что, несмотря на отсутствие информации о финансово-экономических расчетах и иных обоснованиях, размер избирательного залога равный 5 000 000 сомов является чрезмерным и не отвечает принципам адекватности и разумности, соответственно, противоречит Конституции.

В то же время, ввиду отсутствия методологии, позволяющей определить адекватность размера избирательного залога, а также учитывая, что заявителями не были приведены четкие и вразумительные доказательства о том, что размер избирательного залога равный 1 000 000 сомов является чрезмерным, Конституционная палата, воздержалась от признания действующего размера избирательного залога противоречащей Конституции. Но в тоже время отметила о необходимости проведения законодателем повторной оценки действующего размера избирательного залога с точки зрения экономической обоснованности и не нарушения баланса между предназначением залога, носящего публичный характер, и конституционным требованием о предоставлении возможности каждому гражданину быть избранным в органы власти на свободных демократических выборах.

Касательно преодоления избирательного регионального порога в 0,7 процентов Конституционная палата отметила, что применение такого механизма обусловлено тем, что политические партии, выполняя публичную функцию, должны выражать интересы не только значительной части общества, но и быть способными заручиться поддержкой, по крайней мере, небольшого электората с каждого региона, во избежание проникновения в высший орган законодательной власти "местечковых" партий и группировок (в том числе экстремистского характера), деятельность которых может привести к дестабилизации и расколу общества. Поэтому данная норма была признана непротиворечащей Конституции", - говорится в решении Конституционной палаты .

Напомним, избирательный порог в Кыргызстане был снижен с 7% до 3%, а избирательный залог с 5 млн сомов до 1 млн. Соответствующие поправки в конституционный закон "О выборах президента КР и депутатов Жогорку Кенеша КР" 11 ноября 2020 года одобрил премьер-министр, и.о. президента Садыр Жапаров.