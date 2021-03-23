Идентификация плательщика и лимиты. Что нужно знать об онлайн-платежах

В условиях пандемии и карантина онлайн-платежи и платежи через терминалы стали наиболее удобным способом проведения оплаты за товары и услуги. Однако чтобы эти финансовые каналы были еще более доступными и безопасными,

плательщику необходимо пройти идентификацию в соответствии с требованиями законодательства

Кыргызской Республики.НБ КР дает разъяснения: как проходит идентификация плательщика, какие лимиты установлены

на онлайн-платежи и т.д.

Проверка для безопасности

Идентификация клиента - это процедура установления идентификационных данных о клиенте, которая обязательна как для банка, так и для платежной организации/оператора платежных систем, оказывающих населению услуги по приему платежей за товары/услуги.

Идентификацию плательщику можно пройти различными способами, в зависимости от инструмента проведения платежей.

Через платежный терминал.

Такая идентификация проводится банком или платежной организацией, установившей платежный терминал. Это единоразовая процедура идентификации для плательщика осуществляется при проведении платежей за товары/услуги, которые не входят в список низкорискованных операций.

Идентификация пользователей мобильного приложения агента.

Ее осуществляют банки–партнеры платежной организации, платежные организации и/или агенты платежной организации, которую можно пройти, лично присутствуя или удаленно.

Идентификация электронных кошельков.

Проводится банками как при личном присутствии плательщика, так и в удаленном режиме посредством фото- или видеоизображения. Удаленную идентификацию также могут проводить агенты банка расширенного спектра услуг.

Разные инструменты - иные подходы

Итак, что нужно сделать, чтобы подтвердить свою личность при использовании платежного терминала?

Нужно ввести следующие сведения:

фамилию, имя и отчество отправителя - физического лица; номер счета отправителя, если при осуществлении платежа использовался счет; идентификационный номер и паспортные данные отправителя; фамилию, имя и отчество получателя - физического лица; номер счета получателя, если при осуществлении платежа используется счет.

При отсутствии счета указывается уникальный номер/код платежа, который обеспечивает возможность отследить платеж.

Отметим, программа для проведения идентификации у каждой платежной организации индивидуальна. Это значит, что от клиента могут потребоваться дополнительные сведения.

Для проведения платежей посредством мобильных приложений агентов предусмотрены следующие виды прохождения идентификации.

Личная идентификация.

В этом случае к лиент заполняет анкету в офисе платежной организации и/или агента платежной организации. Эта идентификация производится в соответствии с принципом "знай своего клиента".

Также личную идентификацию можно пройти в офисах банка партнера при личном присутствии пользователя МПА.

Дистанционная (удаленная) идентификация МПА посредством фото или видео, через платежные организации или агента.

С 13 мая 2020 г. банкам разрешено проводить удаленную идентификацию пользователей электронных кошельков.

Для открытия электронного кошелька клиенту необходимо выбрать банк и способ прохождения идентификации, т.е. через фото- или видеоизображение.

Удаленная идентификация посредством фото проводится только с зарегистрированных мобильных номеров физических лиц.

Для прохождения процедуры нужно отправить фотографии паспорта с лицевой и оборотной сторон на электронный адрес или мобильный номер банка. Дальше клиента проверяют на наличие или отсутствие в санкционных перечнях и перечне лиц, групп и организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в легализации (отмывании) преступных доходов. Также данные документа, удостоверяющего личность, направляются на проверку в соответствующие государственные информационные системы. Если данные, полученные от клиента, а также фотографии соответствуют изображению на документе, удостоверяющем личность, банк направляет уведомление об успешной идентификации и верификации на указанный номер клиента или электронную почту.

Удаленная идентификация посредством видеоизображения проводится в режиме реального времени, также предоставляются копия паспорта и ответы на вопросы банка.

Во время сеанса видеосвязи лицо клиента должно быть полностью открыто. Не допускается наличие солнцезащитных очков или иных аксессуаров, закрывающих лицо, а также попадание тени на лицо клиента. Клиент должен находиться в достаточно освещенном помещении. Не допускается участие в процессе идентификации третьих лиц, за исключением случаев, когда клиенту требуется содействие третьего лица в силу ограниченных возможностей здоровья.

Сотрудник банка также проверяет данные документа, удостоверяющего личность, и направляет на проверку данные о документе в соответствующие государственные информационные системы. Кроме того, осуществляется проверка на наличие или отсутствие в санкционных перечнях и перечне лиц, групп и организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в легализации (отмывании) преступных доходов.

После всех проверок банк сообщает клиенту об успешной идентификации.

Помни об ограничениях!

В зависимости от способа проведенной идентификации и выбора платежного инструмента отличаются и платежные лимиты.

Для пользователей мобильного приложения агента, прошедших идентификацию в соответствии с банковским законодательством в банке–партнере платежной организации, установлен лимит на ежемесячный объем транзакций (для одного пользователя) в размере не более 2000 расчетных показателей.

Для данной категории пользователей установлен доступ к расширенному спектру услуг, предусмотренных в МПА:

для физических лиц, прошедших идентификацию путем обращения в платежную организацию или к его агенту (при личном присутствии или в удаленном режиме), установлен лимит на ежемесячный объем транзакций для одного пользователя в размере не более 600 расчетных показателей; для всех указанных категорий пользователей предусмотрен лимит на проведение единовременного платежа (операции) в размере не более 150 расчетных показателей.

При прохождении удаленной идентификации для открытия электронного кошелька посредством фото устанавливаются следующие ограничения и предельные значения лимитов:

максимальная сумма операции составляет 300 расчетных показателей; сумма переводов в течение месяца - 600 расчетных показателей.

Платежи организациям высокого риска запрещены.

Получение наличных:

максимальная сумма разовой операции - 150 расчетных показателей; общая сумма в месяц - 300 расчетных показателей.

Переводы в пользу государственного бюджета - без ограничений.

При прохождении удаленной идентификации для открытия электронного кошелька посредством видеоизображения устанавливаются следующие ограничения и предельные значения лимитов:

максимальная сумма разовой операции - 2000 расчетных показателей; сумма переводов в течение месяца - 4000 расчетных показателей.

Платежи некоммерческим организациям высокого риска запрещены.

Получение наличных:

максимальная сумма операции - 1000 расчетных показателей; сумма операций в течение месяца - 2000 расчетных показателей.

При личной идентификации в банке для открытия электронного кошелька банк самостоятельно устанавливает размер лимитов для держателя электронного кошелька, включая агентов, акцептантов, в зависимости от категории держателей электронных кошельков, для снижения рисков по операциям с электронными деньгами.

Нормативные правовые акты Национального банка размещены на официальном интернет–сайте регулятора: www.nbkr.kg

Подтверждать личность необязательно Низкорискованные операции не требуют идентификации клиента. В перечне таких платежей: оплата коммунальных услуг; пополнение банковских счетов (карт, выпущенных банками КР); оплата налогов, сборов, госпошлин, штрафов и иных платежей в бюджет; оплата интернета и телевидения; погашение кредитов и займов, полученных в банках и финансово–кредитных организациях КР; оплата услуг фиксированной и сотовой связи; услуга подключения водителей такси (пополнение личного счета); оплата сдачи электронной отчетности государственным органам КР; оплата получения государственных и муниципальных услуг; оплата покупки билетов (кино, транспорт и пр.) и услуг такси, кроме билетов на международный наземный и воздушный транспорт; оплата бытовых услуг/товаров/работ/сервисов, оказываемых/поставляемых/ выполняемых резидентами КР внутри рес- публики; пополнение электронных кошельков.

Подтверждение необходимо Идентификация плательщика требуется в следующих случаях: при взаимосвязанных платежах на сумму, равную или превышающую 70 000 сомов; при проведении иных разовых электронных денежных переводов на сумму, равную или превышающую 70 000 сомов, перечень и виды которых утверждены органом финансовой разведки; при наличии подозрения в осуществлении финансирования террористической деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов, независимо от статуса клиента (постоянный или разовый) или любых исключений, либо независимо от пороговой суммы операции (сделки); при выявлении фактов недостоверности или недостаточности ранее полученных сведений о клиенте; при проведении международных/трансграничных платежей; при проведении платежных услуг, которых нет в перечне низкорискованных операций; при предоставлении услуг по проведению платежей через мобильные приложения агентов (МПА) с использованием денежных средств, возвращаемых клиенту в счет ранее внесенных на его лицевой счет, открытый у поставщика товаров/услуг, одновременно являющегося агентом платежной организации, авансовых денежных средств/средств предоплаты; при открытии электронных кошельков; при осуществлении платежей, включенных финансовой организацией во внутренний перечень высокорискованных операций, и т.д.

Материал подготовлен Василисой МИХАЙЛОВОЙ.