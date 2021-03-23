Идентификация плательщика и лимиты. Что нужно знать об онлайн-платежах

В условиях пандемии и карантина онлайн-платежи и платежи через терминалы стали наиболее удобным способом проведения оплаты за товары и услуги. Однако чтобы эти финансовые каналы были еще более доступными и безопасными,
плательщику необходимо пройти идентификацию в соответствии с требованиями законодательства
Кыргызской Республики.НБ КР дает разъяснения: как проходит идентификация плательщика, какие лимиты установлены
на онлайн-платежи и т.д.
Идентификация клиента - это процедура установления идентификационных данных о клиенте, которая обязательна как для банка, так и для платежной организации/оператора платежных систем, оказывающих населению услуги по приему платежей за товары/услуги.
Идентификацию плательщику можно пройти различными способами, в зависимости от инструмента проведения платежей.
Такая идентификация проводится банком или платежной организацией, установившей платежный терминал. Это единоразовая процедура идентификации для плательщика осуществляется при проведении платежей за товары/услуги, которые не входят в список низкорискованных операций.
Ее осуществляют банки–партнеры платежной организации, платежные организации и/или агенты платежной организации, которую можно пройти, лично присутствуя или удаленно.
Проводится банками как при личном присутствии плательщика, так и в удаленном режиме посредством фото- или видеоизображения. Удаленную идентификацию также могут проводить агенты банка расширенного спектра услуг.
Итак, что нужно сделать, чтобы подтвердить свою личность при использовании платежного терминала?
Нужно ввести следующие сведения:
При отсутствии счета указывается уникальный номер/код платежа, который обеспечивает возможность отследить платеж.
Отметим, программа для проведения идентификации у каждой платежной организации индивидуальна. Это значит, что от клиента могут потребоваться дополнительные сведения.
Для проведения платежей посредством мобильных приложений агентов предусмотрены следующие виды прохождения идентификации.
Личная идентификация.
В этом случае к лиент заполняет анкету в офисе платежной организации и/или агента платежной организации. Эта идентификация производится в соответствии с принципом "знай своего клиента".
Также личную идентификацию можно пройти в офисах банка партнера при личном присутствии пользователя МПА.
Дистанционная (удаленная) идентификация МПА посредством фото или видео, через платежные организации или агента.
С 13 мая 2020 г. банкам разрешено проводить удаленную идентификацию пользователей электронных кошельков.
Для открытия электронного кошелька клиенту необходимо выбрать банк и способ прохождения идентификации, т.е. через фото- или видеоизображение.
Удаленная идентификация посредством фото проводится только с зарегистрированных мобильных номеров физических лиц.
Для прохождения процедуры нужно отправить фотографии паспорта с лицевой и оборотной сторон на электронный адрес или мобильный номер банка. Дальше клиента проверяют на наличие или отсутствие в санкционных перечнях и перечне лиц, групп и организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в легализации (отмывании) преступных доходов. Также данные документа, удостоверяющего личность, направляются на проверку в соответствующие государственные информационные системы. Если данные, полученные от клиента, а также фотографии соответствуют изображению на документе, удостоверяющем личность, банк направляет уведомление об успешной идентификации и верификации на указанный номер клиента или электронную почту.
Удаленная идентификация посредством видеоизображения проводится в режиме реального времени, также предоставляются копия паспорта и ответы на вопросы банка.
Во время сеанса видеосвязи лицо клиента должно быть полностью открыто. Не допускается наличие солнцезащитных очков или иных аксессуаров, закрывающих лицо, а также попадание тени на лицо клиента. Клиент должен находиться в достаточно освещенном помещении. Не допускается участие в процессе идентификации третьих лиц, за исключением случаев, когда клиенту требуется содействие третьего лица в силу ограниченных возможностей здоровья.
Сотрудник банка также проверяет данные документа, удостоверяющего личность, и направляет на проверку данные о документе в соответствующие государственные информационные системы. Кроме того, осуществляется проверка на наличие или отсутствие в санкционных перечнях и перечне лиц, групп и организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в легализации (отмывании) преступных доходов.
После всех проверок банк сообщает клиенту об успешной идентификации.
В зависимости от способа проведенной идентификации и выбора платежного инструмента отличаются и платежные лимиты.
Для данной категории пользователей установлен доступ к расширенному спектру услуг, предусмотренных в МПА:
При прохождении удаленной идентификации для открытия электронного кошелька посредством фото устанавливаются следующие ограничения и предельные значения лимитов:
Платежи организациям высокого риска запрещены.
Получение наличных:
Переводы в пользу государственного бюджета - без ограничений.
При прохождении удаленной идентификации для открытия электронного кошелька посредством видеоизображения устанавливаются следующие ограничения и предельные значения лимитов:
Платежи некоммерческим организациям высокого риска запрещены.
Получение наличных:
При личной идентификации в банке для открытия электронного кошелька банк самостоятельно устанавливает размер лимитов для держателя электронного кошелька, включая агентов, акцептантов, в зависимости от категории держателей электронных кошельков, для снижения рисков по операциям с электронными деньгами.
Нормативные правовые акты Национального банка размещены на официальном интернет–сайте регулятора: www.nbkr.kg
Низкорискованные операции не требуют идентификации клиента.
В перечне таких платежей:
Идентификация плательщика требуется в следующих случаях:
Материал подготовлен Василисой МИХАЙЛОВОЙ.