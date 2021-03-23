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Идентификация плательщика и лимиты. Что нужно знать об онлайн-платежах

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В условиях пандемии и карантина онлайн-платежи и платежи через терминалы стали наиболее удобным способом проведения оплаты за товары и услуги. Однако чтобы эти финансовые каналы были еще более доступными и безопасными,

плательщику необходимо пройти идентификацию в соответствии с требованиями законодательства

Кыргызской Республики.НБ КР дает разъяснения: как проходит идентификация плательщика, какие лимиты установлены

на онлайн-платежи и т.д.

Проверка для безопасности

Идентификация клиента - это процедура установления идентификационных данных о клиенте, которая обязательна как для банка, так и для платежной организации/оператора платежных систем, оказывающих населению услуги по приему платежей за товары/услуги.

Идентификацию плательщику можно пройти различными способами, в зависимости от инструмента проведения платежей.

  1. Через платежный терминал.

Такая идентификация проводится банком или платежной организацией, установившей платежный терминал. Это единоразовая процедура идентификации для плательщика осуществляется при проведении платежей за товары/услуги, которые не входят в список низкорискованных операций.

  1. Идентификация пользователей мобильного приложения агента.

Ее осуществляют банки–партнеры платежной организации, платежные организации и/или агенты платежной организации, которую можно пройти, лично присутствуя или удаленно.

  1. Идентификация электронных кошельков.

Проводится банками как при личном присутствии плательщика, так и в удаленном режиме посредством фото- или видеоизображения. Удаленную идентификацию также могут проводить агенты банка расширенного спектра услуг.

Разные инструменты - иные подходы

Итак, что нужно сделать, чтобы подтвердить свою личность при использовании платежного терминала?

Нужно ввести следующие сведения:

  1. фамилию, имя и отчество отправителя - физического лица;
  2. номер счета отправителя, если при осуществлении платежа использовался счет;
  3. идентификационный номер и паспортные данные отправителя;
  4. фамилию, имя и отчество получателя - физического лица;
  5. номер счета получателя, если при осуществлении платежа используется счет.

При отсутствии счета указывается уникальный номер/код платежа, который обеспечивает возможность отследить платеж.

Отметим, программа для проведения идентификации у каждой платежной организации индивидуальна. Это значит, что от клиента могут потребоваться дополнительные сведения.

Для проведения платежей посредством мобильных приложений агентов предусмотрены следующие виды прохождения идентификации.

Личная идентификация.

В этом случае к лиент заполняет анкету в офисе платежной организации и/или агента платежной организации. Эта идентификация производится в соответствии с принципом "знай своего клиента".

Также личную идентификацию можно пройти в офисах банка партнера при личном присутствии пользователя МПА.

Дистанционная (удаленная) идентификация МПА посредством фото или видео, через платежные организации или агента.

С 13 мая 2020 г. банкам разрешено проводить удаленную идентификацию пользователей электронных кошельков.

Для открытия электронного кошелька клиенту необходимо выбрать банк и способ прохождения идентификации, т.е. через фото- или видеоизображение.

Удаленная идентификация посредством фото проводится только с зарегистрированных мобильных номеров физических лиц.

Для прохождения процедуры нужно отправить фотографии паспорта с лицевой и оборотной сторон на электронный адрес или мобильный номер банка. Дальше клиента проверяют на наличие или отсутствие в санкционных перечнях и перечне лиц, групп и организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в легализации (отмывании) преступных доходов. Также данные документа, удостоверяющего личность, направляются на проверку в соответствующие государственные информационные системы. Если данные, полученные от клиента, а также фотографии соответствуют изображению на документе, удостоверяющем личность, банк направляет уведомление об успешной идентификации и верификации на указанный номер клиента или электронную почту.

Удаленная идентификация посредством видеоизображения проводится в режиме реального времени, также предоставляются копия паспорта и ответы на вопросы банка.

Во время сеанса видеосвязи лицо клиента должно быть полностью открыто. Не допускается наличие солнцезащитных очков или иных аксессуаров, закрывающих лицо, а также попадание тени на лицо клиента. Клиент должен находиться в достаточно освещенном помещении. Не допускается участие в процессе идентификации третьих лиц, за исключением случаев, когда клиенту требуется содействие третьего лица в силу ограниченных возможностей здоровья.

Сотрудник банка также проверяет данные документа, удостоверяющего личность, и направляет на проверку данные о документе в соответствующие государственные информационные системы. Кроме того, осуществляется проверка на наличие или отсутствие в санкционных перечнях и перечне лиц, групп и организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в легализации (отмывании) преступных доходов.

После всех проверок банк сообщает клиенту об успешной идентификации.

Помни об ограничениях!

В зависимости от способа проведенной идентификации и выбора платежного инструмента отличаются и платежные лимиты.

  1. Для пользователей мобильного приложения агента, прошедших идентификацию в соответствии с банковским законодательством в банке–партнере платежной организации, установлен лимит на ежемесячный объем транзакций (для одного пользователя) в размере не более 2000 расчетных показателей.

Для данной категории пользователей установлен доступ к расширенному спектру услуг, предусмотренных в МПА:

  1. для физических лиц, прошедших идентификацию путем обращения в платежную организацию или к его агенту (при личном присутствии или в удаленном режиме), установлен лимит на ежемесячный объем транзакций для одного пользователя в размере не более 600 расчетных показателей;
  2. для всех указанных категорий пользователей предусмотрен лимит на проведение единовременного платежа (операции) в размере не более 150 расчетных показателей.

При прохождении удаленной идентификации для открытия электронного кошелька посредством фото устанавливаются следующие ограничения и предельные значения лимитов:

  1. максимальная сумма операции составляет 300 расчетных показателей;
  2. сумма переводов в течение месяца - 600 расчетных показателей.

Платежи организациям высокого риска запрещены.

Получение наличных:

  1. максимальная сумма разовой операции - 150 расчетных показателей;
  2. общая сумма в месяц - 300 расчетных показателей.

Переводы в пользу государственного бюджета - без ограничений.

При прохождении удаленной идентификации для открытия электронного кошелька посредством видеоизображения устанавливаются следующие ограничения и предельные значения лимитов:

  1. максимальная сумма разовой операции - 2000 расчетных показателей;
  2. сумма переводов в течение месяца - 4000 расчетных показателей.

Платежи некоммерческим организациям высокого риска запрещены.

Получение наличных:

  1. максимальная сумма операции - 1000 расчетных показателей;
  2. сумма операций в течение месяца - 2000 расчетных показателей.

При личной идентификации в банке для открытия электронного кошелька банк самостоятельно устанавливает размер лимитов для держателя электронного кошелька, включая агентов, акцептантов, в зависимости от категории держателей электронных кошельков, для снижения рисков по операциям с электронными деньгами.

Нормативные правовые акты Национального банка размещены на официальном интернет–сайте регулятора: www.nbkr.kg

Подтверждать личность необязательно

Низкорискованные операции не требуют идентификации клиента.

В перечне таких платежей:

  1. оплата коммунальных услуг;
  2. пополнение банковских счетов (карт, выпущенных банками КР);
  3. оплата налогов, сборов, госпошлин, штрафов и иных платежей в бюджет;
  4. оплата интернета и телевидения;
  5. погашение кредитов и займов, полученных в банках и финансово–кредитных организациях КР;
  6. оплата услуг фиксированной и сотовой связи;
  7. услуга подключения водителей такси (пополнение личного счета);
  8. оплата сдачи электронной отчетности государственным органам КР;
  9. оплата получения государственных и муниципальных услуг;
  10. оплата покупки билетов (кино, транспорт и пр.) и услуг такси, кроме билетов на международный наземный и воздушный транспорт;
  11. оплата бытовых услуг/товаров/работ/сервисов, оказываемых/поставляемых/ выполняемых резидентами КР внутри рес-
  12. публики;
  13. пополнение электронных кошельков.

Подтверждение необходимо

Идентификация плательщика требуется в следующих случаях:

  1. при взаимосвязанных платежах на сумму, равную или превышающую 70 000 сомов;
  2. при проведении иных разовых электронных денежных переводов на сумму, равную или превышающую 70 000 сомов, перечень и виды которых утверждены органом финансовой разведки;
  3. при наличии подозрения в осуществлении финансирования террористической деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов, независимо от статуса клиента (постоянный или разовый) или любых исключений, либо независимо от пороговой суммы операции (сделки);
  4. при выявлении фактов недостоверности или недостаточности ранее полученных сведений о клиенте;
  5. при проведении международных/трансграничных платежей;
  6. при проведении платежных услуг, которых нет в перечне низкорискованных операций;
  7. при предоставлении услуг по проведению платежей через мобильные приложения агентов (МПА) с использованием денежных средств, возвращаемых клиенту в счет ранее внесенных на его лицевой счет, открытый у поставщика товаров/услуг, одновременно являющегося агентом платежной организации, авансовых денежных средств/средств предоплаты;
  8. при открытии электронных кошельков;
  9. при осуществлении платежей, включенных финансовой организацией во внутренний перечень высокорискованных операций, и т.д.

Материал подготовлен Василисой МИХАЙЛОВОЙ.


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