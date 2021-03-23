В управлении водного хозяйства присваивали деньги из фонда заработной платы

Должностные лица Жумгальского районного управления водного хозяйства незаконно присваивали средства фонда заработной платы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нарынской области.

"Прокуратурой Нарынской области по результатам проведенной проверки на предмет исполнения антикоррупционного законодательства установлено, что должностные лица Жумгальского районного управления водного хозяйства, используя свое служебное положение, с целью извлечения выгоды на систематической основе присваивали средства фонда заработной платы работников данной организации путем подделки финансово-бухгалтерской документации и перечисления денежных средств на карточные счета выплаты заработных плат определенных работников для дальнейшего обналичивания через банк", - говорится в сообщении.

В результате преступных действий ответственных лиц государству причинен ущерб в крупном размере.

Для привлечения виновных лиц к уголовной ответственности и возмещения причиненного материального ущерба в доход государства в сумме 3 млн 62 тысяч 330 сомов, прокуратурой области собранные материалы зарегистрированы в АИС ЕРПП по признакам преступления, предусмотренного статей 320 (Злоупотребление должностным положением) Уголовного Кодекса Кыргызской Республики.

В настоящее время по досудебному производству ведется следствие, а также принимаются меры по возврату указанных денежных средств в бюджет.