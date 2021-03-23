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Самооборона или покушение? Мужчина ранил людей, ворвавшихся в его дом

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- Екатерина Улитина
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Обвинение в покушение на убийство предъявлены 27-летнему А.О., который открыл огонь по людям ворвавшимся в его дом. По этой же статье обвиняется 19-летний П. С., в качестве соучастника проходит 49-летний И.Э. Дело о стрельбе и поножовщине в частном доме расследует ГУВД Чуйской области.

По данным пресс-службы областной милиции, конфликт начался 29 декабря 2020 года. В ходе семейного мероприятия между 52-летним А.А. и 49-летним И.Э. произошел конфликт, который перерос в драку. Мужчин разняли родственники. Однако на этом история не закончилась.

В тот же вечер, примерно в 23.00 один из участников конфликта И.Э. в сопровождении 10-15 человек пришел к дому А.А., расположенному в одном из сел Сокулукского района Чуйской области. Неустановленные лица сломали забор и проникли в дом, но встретили сопротивление. Сын хозяина 27-летний А.О. несколько раз выстрелил в людей, но и сам был ранен. Неизвестный из толпы ударил его несколько раз ножом.

В результате потасовки в больницу были доставлены четыре человека: стрелявший А.О., 31-летний Д.Е., а также 27-летние Ж.Е. и Б.В.

В результате проведенных следственных мероприятий, И.Э. был уведомлен о том, что подозревается в соучастии в покушении на убийство. Его также подозревают по статье 266 УК КР "Хулиганство".

Подозреваемыми в покушении на убийство также являются А.О. и 19-летний П.С.

Сейчас следственные мероприятия продолжаются, по их итогам будет вынесено окончательное решение.


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URL: https://www.vb.kg/398730
Теги:
ГУВД, покушение, стрельба, убийство, Чуйская область, Кыргызстан
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