Екатеринбуржца, напавшего на уроженок КР, заподозрили в иных преступлениях

В ходе расследования в Екатеринбурге уголовного дела на местного жителя Ивана Ильина последнего заподозрили в возможной причастности к другими преступлениям. В данный момент он обвиняется в покушении на убийство двух девушек, обе – уроженки Кыргызстана.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, 25-летний магистр востоковедения Уральского федерального университета Иван Ильин был задержан в Екатеринбурге 16 января текущего года, недалеко от дома, где с 2018 года снимал квартиру.

"Зарегистрирован задержанный в Кургане. Ранее в поле зрения силовиков не попадал, судимостей не имеет, не женат. Переводит с японского языка, хорошо рисует. Зарабатывал переводами, продавал свои картины. На учете у психиатра не состоял. Увлекается холодным оружием", - проинформировали в пресс-службе. Также отмечается, что при обыске у Ильина обнаружили набор ножей. Обвинение ему предъявили сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ.

Ильин признался в двух преступлениях. Первое, согласно материалам дела, он совершил вечером 8 сентября 2020 года. Проследив за будущей жертвой до подъезда, нанес ей несколько ударов ножом. Пострадавшую обнаружили соседи, на скорой помощи ее в тяжелом состоянии доставили в реанимацию. Несколько дней она провела в коме, ей сделали несколько операций и переливание крови, удалили почку и часть кишечника. В Екатеринбург она приехала из Кыргызстана погостить.

Другая жертва преступника, на которую он напал уже в январе 2021-го, вместе с близкими переехала из Кыргызстана в столицу Свердловской области 16 лет назад. Девушка лишилась двух пальцев, когда закрывала голову руками от ударов ножа, один палец врачам удалось пришить. В больнице ей также диагностировали сотрясение мозга и перелом левой теменной кости, сейчас она проходит реабилитационный период

"У следствия имеются основания полагать, что содержащийся в настоящее время под стражей фигурант может быть причастен к другим тяжким и особо тяжким преступлениям, совершенным на территории города Екатеринбурга", – рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. И призвали жителей, которые могут располагать какой-либо информацией, способной помочь следствию, поделиться ею с сотрудниками правоохранительных органов.

Сам Ильин, как сообщают российские СМИ, сейчас находится в стационаре - на психолого-психиатрической экспертизе. Под стражей пробудет как минимум до июня, после чего уголовное дело вместе с обвинительным заключением может быть направлено в суд.