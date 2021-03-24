Национальная академия наук занялась научным сопровождением реформ Жапарова

Сегодня в Малом зале главного здания Национальной академии наук проводится большая научно-практическая конференция: "Научное сопровождение реформ". Как сообщили VB.KG в отделе международного сотрудничества и связи с общественностью НАН КР, форум посвящен конституционной реформе, инициированной президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым.

Обсуждаемые вопросы:

- Кыргызстан: наука в реформе – реформа в науке,

- Конституционная реформа: предпосылки для политической и социальной стабильности и наступления социальной справедливости в стране,

- Время трудных решений: о государственной идеологии и социальной политике,

- Конституционная реформа: предпосылки для реального развития экономики и реформы общественной жизни страны,

- Цивилизационное развитие: новый взгляд на политико-правовые и социально-экономические процессы,

- Новая Конституция Кыргызстана: созвучие фундаментально-правовых и нравственно-ментальных моделей,

- Кыргызстан: в поисках совместимости политики и инновационной экономики.

В списке выступающих президент Национальной академии наук академик Мурат Джуматаев, советники президента КР Медетбек Букуев и премьер-министра Каныбек Осмоналиев, завотделом образования, культуры и спорта аппарата Правительства Жанна Саралаева, региональный уполномоченный представитель Фонда Конрада Аденауэра по Центральной Азии Ронни Хайне, статс-секретарь Государственной кадровой службы Бакыт Сагынбаев, плюс ведущие ученые НАН и вузов.