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Национальная академия наук занялась научным сопровождением реформ Жапарова

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- Александр Тузов
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Сегодня в Малом зале главного здания Национальной академии наук проводится большая научно-практическая конференция: "Научное сопровождение реформ". Как сообщили VB.KG в отделе международного сотрудничества и связи с общественностью НАН КР, форум посвящен конституционной реформе, инициированной президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым.

Обсуждаемые вопросы:

- Кыргызстан: наука в реформе – реформа в науке,

- Конституционная реформа: предпосылки для политической и социальной стабильности и наступления социальной справедливости в стране,

- Время трудных решений: о государственной идеологии и социальной политике,

- Конституционная реформа: предпосылки для реального развития экономики и реформы общественной жизни страны,

- Цивилизационное развитие: новый взгляд на политико-правовые и социально-экономические процессы,

- Новая Конституция Кыргызстана: созвучие фундаментально-правовых и нравственно-ментальных моделей,

- Кыргызстан: в поисках совместимости политики и инновационной экономики.

В списке выступающих президент Национальной академии наук академик Мурат Джуматаев, советники президента КР Медетбек Букуев и премьер-министра Каныбек Осмоналиев, завотделом образования, культуры и спорта аппарата Правительства Жанна Саралаева, региональный уполномоченный представитель Фонда Конрада Аденауэра по Центральной Азии Ронни Хайне, статс-секретарь Государственной кадровой службы Бакыт Сагынбаев, плюс ведущие ученые НАН и вузов.


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URL: https://www.vb.kg/398737
Теги:
вуз, кадры, Конституция, наука, реформы, Каныбек Осмоналиев, Садыр Жапаров, Академия наук
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