Годовщина Мартовской революции. Жапаров обратился к кыргызстанцам

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 24 марта, обратился к кыргызстанцам в связи с очередной годовщиной Мартовской народной революции.

Обращения главы государства:

"Уважаемые кыргызстанцы!

Сегодня День мартовской народной революции.

События 24 марта 2005 года запомнились как одни из важнейших в истории независимого Кыргызстана. В тот день наши граждане, недовольные властью, прибыли в Бишкек со всей страны и вместе с жителями столицы потребовали аннулирования результатов парламентских выборов и отставки Президента.

Возмущение кыргызского народа в этот день было обусловлено рядом негативных явлений, в частности, установлением несправедливой власти, беззакония и семейного правления, ставившим личные интересы выше государственных.

Кыргызский народ всегда был волевым, мужественным и нетерпимым к несправедливости. Какие только события не пережила наша страна за 30 лет независимости!

Но несмотря на политические потрясения и пандемию коронавируса, а также тяжелые потери и экономические трудности, наш народ сохранил свою приверженность политической свободе и демократии.

Дорогие соотечественники!

Перед нами стоит цель превратить Кыргызстан в развитую страну.

Пока в нашей стране возобладает стабильность и соблюдаются законы, Кыргызстан неизбежно встанет на путь развития. Пусть наши граждане усердно трудятся для этого и не сбиваются с выбранного курса.

Пусть на нашей земле всегда будет единство, солидарность и мир!"