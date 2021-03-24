Погода
$ 84.72 - 84.90
€ 100.65 - 101.92

Годовщина Мартовской революции. Жапаров обратился к кыргызстанцам

166  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 24 марта, обратился к кыргызстанцам в связи с очередной годовщиной Мартовской народной революции.

Обращения главы государства:

"Уважаемые кыргызстанцы!

Сегодня День мартовской народной революции.

События 24 марта 2005 года запомнились как одни из важнейших в истории независимого Кыргызстана. В тот день наши граждане, недовольные властью, прибыли в Бишкек со всей страны и вместе с жителями столицы потребовали аннулирования результатов парламентских выборов и отставки Президента.

Возмущение кыргызского народа в этот день было обусловлено рядом негативных явлений, в частности, установлением несправедливой власти, беззакония и семейного правления, ставившим личные интересы выше государственных.

Кыргызский народ всегда был волевым, мужественным и нетерпимым к несправедливости. Какие только события не пережила наша страна за 30 лет независимости!

Но несмотря на политические потрясения и пандемию коронавируса, а также тяжелые потери и экономические трудности, наш народ сохранил свою приверженность политической свободе и демократии.

Дорогие соотечественники!

Перед нами стоит цель превратить Кыргызстан в развитую страну.

Пока в нашей стране возобладает стабильность и соблюдаются законы, Кыргызстан неизбежно встанет на путь развития. Пусть наши граждане усердно трудятся для этого и не сбиваются с выбранного курса.

Пусть на нашей земле всегда будет единство, солидарность и мир!"


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/398743
Теги:
революция, Кыргызстан, Садыр Жапаров
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  