Погода
$ 84.72 - 84.90
€ 100.65 - 101.92

Обвинительный приговор в отношении экс-генпрокурора Аиды Саляновой отменен

186  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Обвинительные приговоры в отношении экс-генпрокурора Аиды Саляновой отменены. Уголовное дело отправлено на новое рассмотрение в связи с открывшимися обстоятельствами. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда КР.

"Постановлением Верховного суда Кыргызской Республики от 23 марта ходатайство адвоката Садыковой Р. о возобновлении производства по уголовному делу в отношении Аиды Саляновой по вновь открывшимся обстоятельствам было удовлетворено частично", - говорится в сообщении.

Так, приговоры Ленинского районного суда г. Бишкек от 10 октября 2017 года, Бишкекского городского суда от 7 февраля 2018 года и постановление Верховного суда Кыргызской Республики от 22 мая 2018 года в отношении Саляновой А. Ж. были отменены, уголовное дело направлено на новое рассмотрение в Ленинский районный суд г. Бишкек.

Напомним, Ленинским районным судом Бишкека Аида Салянова была осуждена на пять лет с конфискацией имущества по ст. 304 "Злоупотребление должностным положением" УК КР.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/398748
Теги:
Аида Салянова, Верховный суд, приговор, Кыргызстан, уголовное дело
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  