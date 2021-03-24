Обвинительный приговор в отношении экс-генпрокурора Аиды Саляновой отменен

Обвинительные приговоры в отношении экс-генпрокурора Аиды Саляновой отменены. Уголовное дело отправлено на новое рассмотрение в связи с открывшимися обстоятельствами. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда КР.

"Постановлением Верховного суда Кыргызской Республики от 23 марта ходатайство адвоката Садыковой Р. о возобновлении производства по уголовному делу в отношении Аиды Саляновой по вновь открывшимся обстоятельствам было удовлетворено частично", - говорится в сообщении.

Так, приговоры Ленинского районного суда г. Бишкек от 10 октября 2017 года, Бишкекского городского суда от 7 февраля 2018 года и постановление Верховного суда Кыргызской Республики от 22 мая 2018 года в отношении Саляновой А. Ж. были отменены, уголовное дело направлено на новое рассмотрение в Ленинский районный суд г. Бишкек.

Напомним, Ленинским районным судом Бишкека Аида Салянова была осуждена на пять лет с конфискацией имущества по ст. 304 "Злоупотребление должностным положением" УК КР.