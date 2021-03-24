В Узбекистане с 1 апреля вводится ряд карантинных ограничений, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на данные Минздрава.
Специальная республиканская комиссия для предотвращения обострения эпидемиологической ситуации в стране из-за недавнего увеличения случаев заражения коронавирусом в Ташкенте и Ташкентской области одобрила введение ряда новых карантинных мер.
Среди них:
с 1 апреля число участников массовых мероприятий (свадеб, похорон и других семейных мероприятий) не должно превышать 100 человек. При их проведении должен быть усилен контроль за соблюдением санитарно-гигиенических правил.
При организации театральных, кино и концертных программ:
необходимо обеспечить обязательное ношение масок всеми участниками и персоналом
зал, где проводится мероприятие, должен быть заполнен не больше, чем на 50%
при рассадке зрителей должна соблюдаться социальная дистанция
при входе в здание должна обязательно проверяться температура, при выявлении повышенной температуры человек не допускается на мероприятие
приостанавливается работа торговых пунктов во дворцах, где проводятся программы (кроме продажи масок и антисептиков)
перед входами в залы и выходами из них должны быть установлены специальные ленты для упорядочения очереди.
на билетах на развлекательные мероприятия должно быть написано "Посещайте только в том случае, если вы здоровы"
Организаторы несут ответственность за соблюдение карантинных ограничений в залах, где проходят выступления.