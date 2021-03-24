В Узбекистане с 1 апреля вводится ряд карантинных ограничений, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на данные Минздрава.

Специальная республиканская комиссия для предотвращения обострения эпидемиологической ситуации в стране из-за недавнего увеличения случаев заражения коронавирусом в Ташкенте и Ташкентской области одобрила введение ряда новых карантинных мер.

Среди них:

с 1 апреля число участников массовых мероприятий (свадеб, похорон и других семейных мероприятий) не должно превышать 100 человек. При их проведении должен быть усилен контроль за соблюдением санитарно-гигиенических правил.

При организации театральных, кино и концертных программ:

необходимо обеспечить обязательное ношение масок всеми участниками и персоналом

зал, где проводится мероприятие, должен быть заполнен не больше, чем на 50%

при рассадке зрителей должна соблюдаться социальная дистанция

при входе в здание должна обязательно проверяться температура, при выявлении повышенной температуры человек не допускается на мероприятие

приостанавливается работа торговых пунктов во дворцах, где проводятся программы (кроме продажи масок и антисептиков)

перед входами в залы и выходами из них должны быть установлены специальные ленты для упорядочения очереди.

на билетах на развлекательные мероприятия должно быть написано "Посещайте только в том случае, если вы здоровы"

Организаторы несут ответственность за соблюдение карантинных ограничений в залах, где проходят выступления.