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Депутат Госдумы потребовала запретить Маниже выступать под флагом России

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Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в беседе с порталом Sobesednik.ru выступила с критикой певицы Манижи, которая представит Россию на международном вокальном конкурсе Евровидение-2021 с песней Russian Woman.

В частности, депутат считает недопустимым, чтобы артистка пела под российским флагом, и призвала "снять государственные символы".

"Вот наши олимпийские чемпионы будут выступать без флага России, а эти неизвестно что поющие будут выступать под флагом. Я считаю, нужно отказаться от участия России как государства в этом мероприятии", - отметила Драпеко.

Парламентарий заявила, что Манижа "не тронула не только ее, но и всех остальных".

"Не знаю, кому она до такой степени понравилась. Это не лучшая исполнительница от России", - утверждает депутат.

Драпеко выразила мнение, что на Евровидение следовало бы отправить группу Little Big, которая должна была представлять Россию на конкурсе в прошлом году.

Манижа - российская певица родом из Таджикистана, получившая известность после публикации музыкальных видео в социальных сетях. Ее победа на национальном отборе на Евровидение-2021 вызвала большой резонанс: композицию раскритиковали, в том числе депутаты Госдумы, за "антироссийские" ценности.

Вокальный конкурс, который отменили в прошлом году из-за пандемии, пройдет с 18 по 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме.

Источник: РИА новости


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URL: https://www.vb.kg/398757
Теги:
Россия, Депутат, артисты эстрады
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