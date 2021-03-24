Выставкой "Доктора Смерть", известного и в КР, займутся следователи РФ

В отношении инициаторов и организаторов выставки "Мир тела" (Body Worlds), открывшейся в Москве на ВДНХ, будет проведена процессуальная проверка. Такое поручение следователям Главного следственного управления Следственного комитета России дал председатель этого комитета Александр Бастрыкин.

Он также, по информации СК РФ, "поручил следователям досконально изучить все аспекты и дать правовую оценку целям, содержанию и назначению этой выставки на соответствие ее российскому законодательству".

Экспозиция немецкого анатома доктора Гюнтера фон Хагенса открылась в павильоне ВДНХ в Москве 12 марта. И состоит из человеческих тел и органов, обработанных с помощью метода полимерной пластинации, который позволяет сохранить клеточную структуру и рельеф тканей. Этот метод был разработан в свое время самим Хагенсом. И основан на замене всей жидкости организма на твердеющий пластик, вследствие чего тело может застывать в любой позе.

Появление такой выставки в Москве вызвало неоднозначную реакцию в обществе. В СМИ сообщается, что депутат Госдумы РФ Николай Земцов направил в Генпрокуратуру заявление с просьбой проверить законность ее проведения. Аналогичное обращение в главный надзорный орган страны сделало общественное православное движение "Сорок сороков". О необходимости дать квалифицированную правовую оценку выставке заявил и глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев.

"В ряде СМИ высказываются негативные комментарии об указанной коммерческой выставке, которая, по мнению общественников, нарушает нравственные ценности, выражает явное неуважение к обществу и может быть расценена как оскорбление религиозных чувств верующих. Также в сети распространяется петиция с требованием о закрытии экспозиции", - говорится в официальной информации Следственного комитета РФ.

Администрация ВДНХ ранее заявляла, что не является организатором экспозиции: она - частная и арендатор самостоятельно определяет ее содержание. Организаторы позиционируют выставку как образовательный, обучающий проект. Подчеркивается, что для пластинации использовались только тела доноров.

Первая выставка Хагенса, за которым закрепилось прозвище "Доктор Смерть", состоялась в Токио в 1995 году. С тех пор экспозиции в 35 странах мира посетили свыше 50 миллионов человек. В начале 2000-х в Кыргызстане возник скандал, повлекший парламентское расследование по поводу слуха о том, что некоторые тела для производства своих экспонатов Гюнтер фон Хагенс мог получать, в том числе, и из здешних тюрем, психиатрических клиник. Сам анатом неоднократно утверждал, что мертвые тела для страшных выставок ему завещали соотечественники. Он заявил о намерении и самому в свое время стать такими экспонатом. В 2018 году ныне 76-летний доктор, как рассказывали в прессе, сообщил, что у него диагностирована болезнь Паркинсона, и взял с жены обязательство забальзамировать его тело после смерти и отдать его Body Worlds.