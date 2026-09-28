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Клуб Boho обязали очистить берег Иссык-Куля от строительных отходов

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На Иссык-Куле физическое лицо привлекли к административной ответственности после выявления строительных отходов на территории ночного клуба Boho в селе Бает. Об этом сообщили в Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора.

Основанием для проверки стал видеоматериал, распространённый в интернете. На кадрах были видны строительные отходы, оставшиеся на берегу озера после окончания сезона.

Сотрудники Иссык-Кульского регионального управления Службы экологического и технического надзора провели выездной осмотр территории. По итогам проверки за выявленные нарушения на физическое лицо наложили штраф.

В настоящее время на территории ночного клуба Boho проводятся демонтажные работы. Ответственному лицу предписано полностью очистить территорию от строительных отходов в соответствии с установленными требованиями и привести её в надлежащее состояние.


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URL: https://www.vb.kg/461862
Теги:
Минприродресурсов, экология Иссык Куля
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