Погода
$ 87.40 - 87.78
€ 99.32 - 100.32

Минтруда КР получит новые полномочия по работе с иностранными гражданами

229  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал указ "О передаче отдельных функций в сфере миграции Министерству труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики". Об этом сообщает пресс-служба президента.

Документ предусматривает формирование единой системы государственного управления в сфере миграции. Речь идет о регулировании въезда, пребывания, проживания и трудовой деятельности иностранных граждан, их регистрации и учете, а также об устранении дублирования функций государственных органов.

Согласно указу, Минтруда передадут часть функций Министерства иностранных дел. В частности, министерство будет заниматься оформлением и выдачей Единого разрешения и резидент-карты Кыргызстана, а также вести соответствующие информационные системы.

При этом процесс предоставления этих государственных услуг должен быть передан на аутсорсинг.

Кроме того, Минтруда получит часть функций государственного учреждения "Кызмат" при Управлении делами Президента. В их числе оформление и выдача вида на жительство, рассмотрение вопросов гражданства Кыргызстана в пределах установленной законодательством компетенции, регистрация и учет иностранных граждан и лиц без гражданства по месту пребывания и месту жительства.

Вместе с этими функциями министерству передадут соответствующие информационные системы и базы данных.

Для выполнения новых полномочий в структуре Минтруда будет создан Департамент по вопросам миграции. Он станет уполномоченным подразделением, которое будет заниматься реализацией переданных функций.

Кабинету Министров поручено определить организационно-правовой порядок передачи полномочий. Новому департаменту должны передать соответствующую штатную численность, материально-техническую базу и другие необходимые ресурсы.

Отдельно кабмин должен определить, как будут передаваться и рассматриваться заявления и материалы, работа по которым не завершена к моменту передачи функций. В переходный период власти должны обеспечить непрерывное предоставление государственных услуг.

В течение двух месяцев Кабинет Министров должен привести свои решения в соответствие с указом и принять другие необходимые меры.

МИД, учреждению "Кызмат" и другим государственным органам поручено передать Минтруда информационные системы, электронные базы данных, материально-технические и другие ресурсы, необходимые для выполнения новых функций.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/461887
Теги:
МИД, Минтруда, президент, информационные технологии, Кыргызстан, Садыр Жапаров
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  