Минтруда КР получит новые полномочия по работе с иностранными гражданами

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал указ "О передаче отдельных функций в сфере миграции Министерству труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики". Об этом сообщает пресс-служба президента.

Документ предусматривает формирование единой системы государственного управления в сфере миграции. Речь идет о регулировании въезда, пребывания, проживания и трудовой деятельности иностранных граждан, их регистрации и учете, а также об устранении дублирования функций государственных органов.

Согласно указу, Минтруда передадут часть функций Министерства иностранных дел. В частности, министерство будет заниматься оформлением и выдачей Единого разрешения и резидент-карты Кыргызстана, а также вести соответствующие информационные системы.

При этом процесс предоставления этих государственных услуг должен быть передан на аутсорсинг.

Кроме того, Минтруда получит часть функций государственного учреждения "Кызмат" при Управлении делами Президента. В их числе оформление и выдача вида на жительство, рассмотрение вопросов гражданства Кыргызстана в пределах установленной законодательством компетенции, регистрация и учет иностранных граждан и лиц без гражданства по месту пребывания и месту жительства.

Вместе с этими функциями министерству передадут соответствующие информационные системы и базы данных.

Для выполнения новых полномочий в структуре Минтруда будет создан Департамент по вопросам миграции. Он станет уполномоченным подразделением, которое будет заниматься реализацией переданных функций.

Кабинету Министров поручено определить организационно-правовой порядок передачи полномочий. Новому департаменту должны передать соответствующую штатную численность, материально-техническую базу и другие необходимые ресурсы.

Отдельно кабмин должен определить, как будут передаваться и рассматриваться заявления и материалы, работа по которым не завершена к моменту передачи функций. В переходный период власти должны обеспечить непрерывное предоставление государственных услуг.

В течение двух месяцев Кабинет Министров должен привести свои решения в соответствие с указом и принять другие необходимые меры.

МИД, учреждению "Кызмат" и другим государственным органам поручено передать Минтруда информационные системы, электронные базы данных, материально-технические и другие ресурсы, необходимые для выполнения новых функций.