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В Бишкеке рейд: ищут детей-беспризорников

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- Оксана Гут
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В Свердловском районе проходит рейд по защите детей: обнаружено более 20 беспризорников. Об этом сообщает мэрия Бишкека.

"Столичная мэрия продолжает пешие обходы городских улиц, мы ищем и находим детей, которые подвергаются насилию, попрошайничают или вынужденно работают", - говорится в сообщении.

Накануне сотрудники Свердловского акимиата совместно с инспекцией по делам несовершеннолетних УВД (ИДН), отделом защиты семьи и детей управления социального развития (ОПСД), МТУ проинспектировали улицы, парки, компьютерные клубы, мечети, рынки и торговые центры.

Проверяющие полностью обошли территорию рынков "Ак-Эммир", "Чынар", "Улар", "Таалай", "Дордой", "Аламедин", "Мадина", торговые центры "Дордой Плаза", "ЦУМ Айчурек", а также проверили прилегающую территорию центральной мечети, мечети на ул. Московской, ул. Гоголя, ул. Осмонкула.

В ходе рейда выявлен 21 беспризорный подросток, все они доставлены в РУВД Свердловского района. С каждым ребенком специалисты, психологи провели беседу, 12 детей направлены в центр профилактики правонарушений среди несовершеннолетних МВД КР, 9 подростков переданы родителям, законным представителям.

Аналогичные рейды проходят постоянно.

Дорогие родители! Согласно законодательства КР именно вы и только вы несете ответственность за воспитание, содержание и обеспечение безопасности детей и любое использование детского труда в наихудших его проявлениях запрещается!

Дорогие горожане! Если вы стали свидетелями жестокого обращения с детьми или занимающихся попрошайничеством сразу звоните в милицию 102 и нам, в отделы поддержки семьи и детей по районам:

  1. Октябрьский район: 510375;
  2. Ленинский район: 883899;
  3. Свердловский район: 530576;
  4. Первомайский район: 670386.

Горячая линия министерства труда и социального развития КР: 111.


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URL: https://www.vb.kg/398762
Теги:
ГУВД, мэрия, дети, рейд, семейное насилие, Бишкек, Кыргызстан, беспризорники
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