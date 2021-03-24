Погода
$ 84.72 - 84.90
€ 100.65 - 101.92

SpaceX запустила новую партию интернет-спутников Starlink

95  0
- Виктория Гунгер
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 в среду стартовала на орбиту с очередной партией из 60 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщает INTERFAX со ссылкой на компанию-разработчика SpaceX.

Запуск был осуществлен с 40-го стартового комплекса Космического центра имени Кеннеди (штат Флорида) в 04:28 по времени Восточного побережья США (в 11:28 по Москве).

Это уже четвертый вывод на орбиту группы интернет-спутников в марте и 23-й начиная с мая 2019 года в рамках проекта Starlink. Орбитальная группировка SpaceX уже состоит из 1323 космических аппаратов. Предыдущие партии из 60 спутников Starlink были запущены 4, 11 марта и 14 марта.

Примерно через 1 час 4 минуты после запуска ракета должна вывести все спутники на орбиту.

Многоразовая первая ступень Falcon 9 совершила успешную управляемую посадку на плавучую платформу в Атлантике. Вертикальная посадка на автоматическую морскую платформу Of Course I Still Love You в Атлантике была осуществлена через 8 минут 24 секунды после старта ракеты. Платформа находилась примерно в 633 км от космодрома на мысе Канаверал.

Данная первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9 использовалась для запусков уже в шестой раз.

SpaceX является крупнейшим спутниковым оператором в мире. В перспективе компания планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа (а в последующем – из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/398765
Теги:
наука, США, астрология, космонавтика, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  