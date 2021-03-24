"Решите проблемы границ". Мальчик записал видеообращение к Садыру Жапарову

Садыра Жапарова попросил решить проблемы госграниц с Таджикистаном маленький мальчик из села Кок-Таш Баткенской области. Он записал видеообращение к президенту страны, которое активно распространяется в соцсетях.

Маленький житель приграничного села по имени Адиль рассказал, что в прошлом году подожгли его дом. Теперь он боится здесь жить.

"За этим бетоном Таджикистан. Я боюсь здесь жить. Прошу вас, решите проблемы границ", - обратился он к главе государства, снимая на видео бетонное ограждение в пару метрах от его дома.