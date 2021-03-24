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"Решите проблемы границ". Мальчик записал видеообращение к Садыру Жапарову

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- Оксана Гут
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Садыра Жапарова попросил решить проблемы госграниц с Таджикистаном маленький мальчик из села Кок-Таш Баткенской области. Он записал видеообращение к президенту страны, которое активно распространяется в соцсетях.

Маленький житель приграничного села по имени Адиль рассказал, что в прошлом году подожгли его дом. Теперь он боится здесь жить.

"За этим бетоном Таджикистан. Я боюсь здесь жить. Прошу вас, решите проблемы границ", - обратился он к главе государства, снимая на видео бетонное ограждение в пару метрах от его дома.


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URL: https://www.vb.kg/398766
Теги:
Баткенская область, Садыр Жапаров, граница, дети, приграничные конфликты, Таджикистан, Кыргызстан
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