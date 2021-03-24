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В России определили новый порядок привлечения трудовых мигрантов

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- Евгений Денисенко
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Правительство РФ утвердило новый алгоритм ввоза трудовых мигрантов. Он предусматривает обязательства работодателей по обеспечению их жильем и договорами.

"Организациям, заинтересованным в привлечении иностранной рабочей силы, необходимо обеспечить перевозку мигрантов, оформление разрешительных документов для осуществления ими трудовой деятельности, заключение трудовых договоров, организовать проживание и питание, обсервацию после прибытия на территорию России, а также соблюдение санитарно-эпидемиологических правил", - говорит заместитель председателя правительства Московской области Роман Каратаев.

Еще минувшей осенью вице-премьерРФ Марат Хуснуллин заявлял, что на строительных площадках сохраняется дефицит рабочей силы, обусловленный, в том числе, закрытием границ и невозможностью привлечь иностранных рабочих. По различным данным, на стройках не хватает от 200 до 400 тысяч рабочих (около 10 процентов от общего количества занятых в этой отрасли).

В январе текущего года президент РФ Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос упрощенного привлечения трудовых мигрантов, в том числе из стран СНГ, на российские стройки. Однако, как было заявлено на недавнем Всероссийском совещании по развитию жилищного строительства, до 30 процентов от общего количества зарубежных работников, приехав в Россию, до стройплощадок в итоге не добирается, предпочитают найти себе другую работу. Поэтому, по мнению застройщиков, необходимо связывать приезжающих в РФ иностранных рабочих дополнительными обязательствами, чтобы они могли работать только в той отрасли, которую заявили при предоставлении им возможности въезда в страну для трудоустройства.

Министерство строительства и жилищно-коммунальной сферы РФ обратилось к правительству с предложением о точечном ввозе трудовых мигрантов из стран ближнего зарубежья на строительные объекты. И само предложило механизм такого ввоза.

По словам почетного председателя Координационного совета кыргызской диаспоры Москвы и Московской области Раимкула Аттокурова, проблема, о которой идет речь, имеет место и в случае с трудовыми мигрантами из Кыргызстана.

"Такое нередко случается в случае устных договоренностей между российскими работодателями и организациями в Кыргызстане, отправляющими его граждан на заработки в Россию. Причины этого – в отсутствии четко прописанных, документально подтвержденных взаимных обязательств. Вот почему представители российской стороны, которым мы помогаем в поисках и подборе соотечественников на работу, сейчас активно высказываются за принципы организованного набора. И – за то, чтобы договор с конкретной российской компанией, не только строительной, заключался еще в Кыргызстане. В таком случае приезжающие кыргызстанцы направлялись бы в конкретный регион, на конкретный объект, с гарантией, что не покинут его при первой возможности. В свою очередь, система оргнабора защищает и самих мигрантов от недобросовестных работодателей, невыполнения ими договоренностей"- говорит Раимкул Аттокуров.


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URL: https://www.vb.kg/398767
Теги:
миграция, Россия
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