Вымогал у предпринимателя $5 тыс. Подозреваемый задержан (видео)

Сотрудники межрегионального отдела службы криминальной милиции МВД задержали подозреваемого, который путем угроз вымогал у предпринимателя в Джалал-Абадской области $5 тысяч.

По данным пресс-службы МВД "в середине марта 2021 года была получена информация о наездах на субъектов предпринимательства со стороны криминальных структур". Немедленно было начато расследование по статье 203 Ук КР "Вымогательство".

21 марта предприниматель назначил встречу вымогателю в Аксыйском районе Джалал-Абадской области, на месте уже находились сотрудники милиции. К операции был также привлечен спецназ. Подозреваемый был задержан с поличным, при получении части требуемой суммы - 25 тысяч сомов.

Задержанным оказался гражданин Ж.Т. 1990 года рождения, житель Аксыйского района Джалал-Абадской области, ранее неоднократно судимый. В ходе следственных действий в салоне автомобиля, принадлежащего подозреваемому лицу, обнаружены и изъяты денежные средства являющиеся вещественными доказательствами. По факту вымогательства расследование проводит Следственная служба МВД (г.Ош). Принимаются меры по установлению и задержанию других лиц, причастных к данному преступлению.