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США запрещают поставки в РФ всей высокотехнологичной продукции

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- Виктория Гунгер
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Вице-премьер Юрий Борисов заявил о возможной блокировке экспорта в РФ из США всей высокотехнологичной продукции. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Администрация Байдена с сентября месяца фактически вводит "кокомовские" списки (Координационный комитет по экспортному контролю (КоКом) - международная организация, в эпоху холодной войны составлявшая перечни "стратегических" товаров и технологий, не подлежащих экспорту в СССР и другие соцстраны - ИФ). То есть в Россию по их желанию будет запрещен экспорт всей высокотехнологичной продукции, какой они посчитают нужным", - сказал Борисов в среду на форуме "Госзаказ".

По его словам, новые санкции США могут коснуться авиаотрасли и привести к разрыву действующих контрактов. "Вот вы имеете контракты во всех областях. Авиация как живой пример с гарантированными поставками различной западной продукции. И вот по решению кого-то, какого-то дяди, берет (американская компания - ИФ) в одностороннем порядке его расторгает. Разве можно строить деловые отношения в такой ситуации?" - отметил вице-премьер.

Он добавил, что Россия из-за санкций новой администрации США займется отказом от западной продукции и импортозамещением.

"Вопросы импортозамещения выходят для нас на первый уровень. Чем мы быстрее этим займемся и обезопасим себя в критических направлениях, тем устойчивее будем ко всем этим санкциям", - сказал Борисов.

"Каждое утро мы с вами читаем, что США либо ввели, либо разрабатывают санкции против России. Европа их активно поддерживает, Латвия с Украиной постоянно выступают за расширение", - напомнил вице-премьер.

Новые санкции США

Министерство торговли США с 18 марта ввело новые экспортные ограничения в отношении России в связи с обвинениями Вашингтона в использовании Россией химического оружия.

"Бюро промышленности и безопасности (BIS) министерства торговли расширит экспортные ограничения для России в соответствии с решением госсекретаря от 2 марта 2021 года по поводу того, что российское правительство применяло химическое или биологическое оружие, нарушая международное право, или летальное химическое, или биологическое оружие против собственных граждан", - говорится в заявлении на сайте министерства.

После вступления в силу новых мер бюро будет руководствоваться "презумпцией отказа", рассматривая заявки на лицензию на экспорт в Россию предметов, контролируемых по соображениям национальной безопасности. "Презумпция отказа" означает, что вероятность одобрения заявок - минимальная.

Некоторые категории экспорта и реэкспорта все же будут разрешены. В список частичных исключений попала продукция, необходимая для безопасности полетов гражданских пассажирских самолетов и поддержания правительственного космического сотрудничества, а также экспорт дочерним филиалам, полностью принадлежащим американским компаниям и другим иностранным филиалам американских компаний, находящихся в США.

До 1 сентября исключением из экспортных ограничений будет продукция, необходимая для космических запусков.


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URL: https://www.vb.kg/398773
Теги:
Россия, США, Кыргызстан, санкции
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