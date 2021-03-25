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Госдума РФ одобрила законопроект о сборе биометрических данных у мигрантов

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Государственная дума одобрила законопроект о сборе биометрических данных у иностранных граждан, которым для въезда в Россию не требуется виза.

Если закон вступит в силу, все приезжие, которые намерены оставаться в РФ более 90 дней, будут обязаны сдать биометрические данные. Исключение составляют дети, пожилые люди и лица, признанные нетрудоспособными.

Этот же закон предписывает обязательную сдачу медицинских анализов на ВИЧ-инфекцию и некоторые другие опасные заболевания. Авторы законопроекта уверены, что нововведения позволят лучше противостоять распространению ВИЧ в стране и не пускать в Россию нежелательных граждан.

В настоящее время правоохранительные органы сталкиваются с проблемой, что иностранцы, депортированные из РФ на время или навсегда, меняют на родине свои паспортные данные и возвращаются уже с новыми документами. Биометрическая система опознавания граждан решит эту проблему. Авторы законопроекта считают, что его принятие не несет негативных последствий для бизнеса и не снизит интерес иностранцев к работе в России.

Источник: media-mig.ru


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URL: https://www.vb.kg/398777
Теги:
миграция, парламент, Россия, биометрия
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