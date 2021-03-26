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"Зеленстрой" высаживает молодые деревья под линиями электропередачи

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- Сергей Швец
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С наступлением теплых дней специалисты МП "Бишкекзеленхоз" приступили к посадке саженцев крупномерных деревьев. Однако то, как это делается, вызвало у горожан вопросы.

За последние годы в столице было довольно много скандалов, связанных с вырубкой деревьев ради расширения магистралей и строительства социальных объектов. Общество довольно болезненно воспринимает такую информацию. А потому мэрия начала масштабное приобретение и посадку саженцев деревьев лиственных пород и кустарника. И к настоящему времени Бишкек получил уже тысячи молодых деревьев в разных районах.

Но работа не останавливается, а набирает обороты. Сейчас агрономы производят посадку трех сотен дубов и кленов по проспекту Чуй от Абдрахманова до Ауэзова. Вдоль улицы Куттубаева появилось 70 берез и столько же кустов кустарника. На проспекте Чингиза Айтматова, на отрезке между Боконбаева и Ахунбаева, теперь растут 56 лип и 26 кленов. А в общем, с начала текущего года, по всему городу посажено 1,6 тысячи лиственных и 2,1 тысячи хвойных деревьев, а также 437 кустов кустарника.

Казалось бы, отличная новость, если бы не одно но. Иногда деревья высаживаются прямо под линиями электропередачи, как это произошло на улице Каралаева возле 4 микрорайона. Причем саженцы уже такой длины, что достают до проводов. Буквально через пару лет они разрастутся до такой степени, что начнут обрывать коммуникации при каждом сильном порыве ветра. И что тогда – обрезать?

Озеленение, безусловно, жизненно необходимо нашему городу. Но надо ведь делать все по уму. С территориями, где требуются саженцы, проблем и так нет. Так зачем лепить их под провода?


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URL: https://www.vb.kg/398782
Теги:
Зеленстрой, мэрия, озеленение
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