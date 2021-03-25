Еще один мальчик потерялся в Бишкеке. Его уже вернули родителям

Сотрудники патрульной милиции в Бишкеке нашли и вернули заблудившегося ребёнка родителям, сообщает пресс-служба УПСМ.

24 марта примерно в 14:30 часов при патрулировании инспекторов патрульной милиции на пересечении пр.Чуй и Молодой Гвардии был обнаружен заблудившийся ребёнок. Было установлено, что мальчик по имени Б.А., 2014 года рождения, проживает по адресу г. Бишкек мкр. Джал.

Инспекторы УПСМ посадили мальчика в патрульную автомашину и начали поиски его дома. Вскоре нашлись родители ребенка, он был передан им в целости и сохранности.

В свою очередь родители мальчика выразила огромную благодарность сотрудникам УПСМ г. Бишкек за оперативность.