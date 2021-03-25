Назаралиев: "Власть должна помнить - у народа есть право на восстание"

"Власть должна помнить - у народа есть право на восстание". Доктор медицинских наук, профессор Женишбек Назаралиев выступил в соцсетях с таким заявлением. Он рассказал свою версию событий, произошедших 24 марта 2005 года, сожалея о том, что эта дата так и не была отмечена красным днем в календаре.

"24 марта 2005 года в Кыргызстане произошла первая революция – Тюльпановая. Сегодня все говорят о революции 7 апреля, поскольку ее прославление и канонизация были частью пропаганды свергнутого президента Атамбаева. С этой точки зрения несправедливо, что 24 марта так и не стало красным днем календаря. Ведь именно в этот день кыргызский народ впервые в современной истории проснулся и показал – он не будет терпеть коррумпированную и деспотичную власть!

Так уж вышло, что я стал одним из главных действующих лиц Тюльпановой революции. Я вошел в противостояние с Аскаром Акаевым и его семьей. После моей публичной критики авторитарных замашек Акаева, меня начали преследовать по линии СНБ.

Всю зиму 2004-2005 года я провел в подполье, скрываясь от представителей спецслужб, которые собирались упечь меня за решетку по липовому делу. Одновременно с этим мне пришлось провести сотни встреч с противниками режима Акаева. Так я волею судеб стал точкой для объединения разрозненной оппозиции. Я собрал ее в кулак, чтобы нанести сокрушительный удар по режиму.

Кульминацией нашего клинча с Акаевым стало 24 марта 2005 года. В этот день в 10 утра оппозиция съехалась в мою клинику на улице Фучика. Я собрал митинг и уже в час дня мы были у Белого дома. События развивались быстро, стремительно, молниеносно. Вскоре мы взяли Белый дом и не нашли там беглеца Акаева, моментально ставшего "политэмигрантом"…

Первым делом я помчался освобождать друзей из СИЗО, куда их упек наш первый президент и его подельники. Пока я вызволял достойных людей из неволи, прочие оппозиционеры остались делить портфели и посты. Бакиев "кинул" меня спустя 20 дней после побега первого президента... Алчность и жажда власти смели все наши лучшие ожидания, а окончательно похоронила их армия старых чиновников-бюрократов, готовых прислуживать новым начальникам.

В фильме "Дети Манаса" телеканала НТВ, который был снят по горячим следам, я еще тогда предрек: "Если Бакиев начнет действовать так же, как Акаев – будет узурпировать власть и грабить страну – его ждет такой же бесславный конец". Так и произошло!

За последние 16 лет Кыргызстан пережил уже три революции. После событий прошлой осени я лично встретился с Садыром Жапаровым и несколько часов поговорил с ним с глазу на глаз о его видении будущего нашей Родины. Впервые в человеке, претендующем на пост президента, я увидел надежду. Ни в одном из предшественников Жапарова ее не было и близко.

На мой взгляд, мы должны помнить 24 марта как день пробуждения кыргызсткого народа. Пусть он будет вечным напоминанием любой будущей власти – у народа есть право на восстание против диктатуры и несправедливости. И кыргызский народ, если его будут использовать и грабить, всегда готов этим правом воспользоваться!".