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Задержаны замдиректора и главный специалист Сокулукского филиала "Кадастр"

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- Екатерина Улитина
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23 марта 2021 года в рамках материалов досудебного производства, зарегистрированного в АИС ЕРПП по статье 320 ч.2 (Злоупотребление должностным положением) УК КР, задержаны заместитель директора Сокулукского филиала ГУ

"Кадастр" Д.Б.Ж. и главный специалист по регистрации прав Т.А.А. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

Установлено, что данные лица умышленно подделали первичную документацию земельного участка, увеличив площадь на 1,7 га для дальнейшего переоформления частным лицам.

В результате противоправной деятельности указанных лиц, государству нанесен ущерб в порядке 17 млн. сомов.

Задержанные водворены в ИВС СИЗО ГКНБ КР. В настоящее время проводятся соответствующие следственно-

оперативные мероприятия.


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URL: https://www.vb.kg/398789
Теги:
ГКНБ, задержание, Кыргызстан
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