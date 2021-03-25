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В столице открылась персональная выставка Алмаза Шаршекеева "Жизнь в цвете"

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- Анастасия Карелина
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В филиале столичной "Галереи М" открылась персональная выставка известного отечественного художника Алмаза Шаршекеева под жизнеутверждающим названием "Жизнь в цвете".

В уютных залах галереи на четвертом этаже ЦУМ-2 "Айчурок" в настоящее время можно увидеть более тридцати новых произведений живописца.

Выпускник Национальной академии художеств Кыргызской Республики имени Тургунбая Садыкова, член отечественного Союза художников, преподаватель Кыргызского государственного художественного училища имени Семена Чуйкова – постоянный участник республиканских и международных выставок. Необыкновенно яркие работы Алмаза Шаршекеева хранятся в музейных и частных коллекциях не только Кыргызстана, но и стран Содружества, а также США, Германии, Канады, Франции, Италии, Турции, Великобритании, других государств.

Творчество Шаршекеева энергично и позитивно. Мастер и на этот раз остался верен себе. Его персональная выставка "Жизнь в цвете" дает полное представление о нем, как о творце. Картины живописца не просто полны эмоций и красок, переданных смелыми мазками. В них есть и загадочность. Полотна Шаршекеева – это некая попытка дать зрителю тему для размышлений.


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URL: https://www.vb.kg/398792
Теги:
выставка, художник, Бишкек, культура, Кыргызстан
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