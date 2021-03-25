"Уровень воды падает". Энергетика Кыргызстана оказалась на пороге кризиса

Уровень воды в Токтогульском водохранилище приближается к критической отметке, когда нужно останавливать работу ГЭС. По состоянию на 24 марта объем воды в водохранилище составил 8,788 млрд кубических метров. Из данных ОАО "Электрические станции" следует, что расход воды существенно больше притока - 337 против 173 кубометров в секунду.

Эксперт в сфере энергетики Сапарбек Аргынбаев считает, что нужно снижать выработку электроэнергии на Токтогульской ГЭС и увеличивать выработку на ТЭЦ Бишкека и Оша, а также импортировать электроэнергию из соседних стран.

- Положение в энергетике сейчас тяжелое. Нужно смотреть данные гидрометцентра, если осадков в этом году было мало, то и приток будет небольшим. Значит сложная ситуация останется и в следующем году. Но надо понимать, что это не только наша проблема, дефицит воды и электроэнергии - это проблема всего региона. Если наши соседи это понимают, то совместные усилия помогут преодолеть эту ситуацию. В случае если граничащие с Кыргызстаном страны решат, что не будут вмешиваться и оставят Кыргызстан в одиночку решать проблемы, будет обострение энергетического кризиса, - рассказал VB.KG Сапарбек Аргынбаев.

Он отмечает, что в нынешней ситуации найти выход из энергетического коллапса сложно.

- Профессиональные кадры выдавливали из управления энергосистемы. Коррупция и неэффективное управление привели к ому, что мы сейчас имеем, - заключил он.

Судя по данным "Электрических станций", которое управляет генерирующими мощностями республики, за неделю ежедневный расход воды на водохранилище сократился вдвое. Однако приток остается примерно на одном уровне, что пока не позволяет начать процесс заполнения водохранилища.

По словам Министра энергетики и промышленности Кубанычбека Турдубаева Кыргызстан с 1 марта импортирует электроэнергию из Узбекистана и Казахстана. На сегодняшний день импортировано уже 120 млн киловатт-часов электроэнергии. Однако, за взятые у соседей киловатт-часы нужно будет расплатиться позже. Летом, когда эти страны испытывают засуху, Кыргызстан отдает им воду.

Отметим, энергетика Кыргызстана зависит от приточности рек, так как около 90% мощностей генерируется на гидроэлектростанциях. Полноводные годы, когда воды набирается в водохранилищах с избытком, сменяют периоды маловодья, тогда республика оказывается на грани энергетического кризиса и коллапса.