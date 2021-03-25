При строительстве школы им. Жапарова за 40,5 млн использовали старые доски

Органы прокуратуры Чуйской области установили нарушения закона при строительстве школы в Московском районе. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры КР.

В конце 2014 года Департаментом жилищно-государственного строительства (ДЖГС) проведен тендер на строительство школы им. Жапарова на 150 учебных мест, расположенной в селе Бала-Айылчы Московского района, на общую сумму 48 млн 382 812 сомов за счет средств из республиканского бюджета.

По результатам тендера победителем признано ОсОО "К.С." с предложенной суммой 40 млн 540 743 сомов и заключен договор на выполнение работ по строительству указанного объекта.

27 декабря 2019 года комиссией в составе Чуйского областного Управления капитального строительства ДЖГС, а также инспектором, осуществлявшим государственный архитектурно-строительный надзор составлен акт приемки завершенного строительством объекта в эксплуатацию, утвержденный руководством Экотехинспекции по Сокулукскому и Московскому районам.

Однако, в ходе прокурорской проверки установлено, что со стороны ОсОО "К.С." во всех помещениях объекта половые доски установлены из старых и раннее использованных лесоматериалов, о чем свидетельствуют соответствующие акты экспертов. Согласно сметной документации на половые доски израсходовано 966 630 сомов.

Кроме этого, выявлены целый ряд нарушений и несоответствие стандартам, допущенные подрядчиком во время строительства.

На основании изложенного в целях всестороннего и объективного определения причиненного государству ущерба, собранный материал зарегистрирован в АИС ЕРПП прокуратуры Московского района по признакам преступления, предусмотренного ст.320 (злоупотребление должностным положением) УК Кыргызской Республики и направлен для организации следствия в следственную службу УГКНБ по Чуйской области.

В настоящее время начаты следственные мероприятия.