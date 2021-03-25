Погода
$ 84.72 - 84.90
€ 100.65 - 101.92

При строительстве школы им. Жапарова за 40,5 млн использовали старые доски

189  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Органы прокуратуры Чуйской области установили нарушения закона при строительстве школы в Московском районе. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры КР.

В конце 2014 года Департаментом жилищно-государственного строительства (ДЖГС) проведен тендер на строительство школы им. Жапарова на 150 учебных мест, расположенной в селе Бала-Айылчы Московского района, на общую сумму 48 млн 382 812 сомов за счет средств из республиканского бюджета.

По результатам тендера победителем признано ОсОО "К.С." с предложенной суммой 40 млн 540 743 сомов и заключен договор на выполнение работ по строительству указанного объекта.

27 декабря 2019 года комиссией в составе Чуйского областного Управления капитального строительства ДЖГС, а также инспектором, осуществлявшим государственный архитектурно-строительный надзор составлен акт приемки завершенного строительством объекта в эксплуатацию, утвержденный руководством Экотехинспекции по Сокулукскому и Московскому районам.

Однако, в ходе прокурорской проверки установлено, что со стороны ОсОО "К.С." во всех помещениях объекта половые доски установлены из старых и раннее использованных лесоматериалов, о чем свидетельствуют соответствующие акты экспертов. Согласно сметной документации на половые доски израсходовано 966 630 сомов.

Кроме этого, выявлены целый ряд нарушений и несоответствие стандартам, допущенные подрядчиком во время строительства.

На основании изложенного в целях всестороннего и объективного определения причиненного государству ущерба, собранный материал зарегистрирован в АИС ЕРПП прокуратуры Московского района по признакам преступления, предусмотренного ст.320 (злоупотребление должностным положением) УК Кыргызской Республики и направлен для организации следствия в следственную службу УГКНБ по Чуйской области.

В настоящее время начаты следственные мероприятия.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/398799
Теги:
прокуратура, строительство, уголовная ответственность, Чуйская область, школа, Кыргызстан, ущерб
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  