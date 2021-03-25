Погода
$ 84.72 - 84.90
€ 100.65 - 101.92

Чиновники мэрии Бишкека незаконно выдали земли под дома вместо детсада

168  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Органы прокуратуры возвратили в государственную собственность земельные участки стоимостью более 23 млн сомов. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры КР.

По результатам проверки, прокуратурой Ленинского района города Бишкек по фактам незаконного предоставления земельных участков под проектирование и строительство индивидуальных жилых домов в жилом массиве "Арча-Бешик" на территории средней школы №93 и в целях восстановления нарушенных прав, в собственность государства возвращены 4 земельных участка общей стоимостью 23 млн 334 120 сомов.

"Так, в 2005 году должностными лицами Ленинской районной администрации мэрии города Бишкек в нарушение требований земельного законодательства и Закона Кыргызской Республики "Об образовании" были незаконно предоставлены 4 земельных участка, расположенных на территории средней школы №93 под проектирование и строительство индивидуальных жилых домов.

Указанные земельные участки в соответствии с требованиями земельного законодательства не подлежали предоставлению для индивидуального жилищного строительства, поскольку упомянутые земельные участки предназначены под строительство детского сада для обеспечения жизнедеятельности граждан, проживающих в жилмассиве "Арча Бешик"", - говорится в сообщении.

По результатам проверки прокуратурой района в судебные органы внесены исковые заявления о признании недействительными правоустанавливающих и право удостоверяющих документов, которые удовлетворены в полном объеме.

24 марта 2021 года по предписанию прокуратуры Ленинского района указанные 4 земельных участка были взяты на баланс мэрии.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/398800
Теги:
Генеральная прокуратура, мэрия, закон, земельный участок, школа, Бишкек, Кыргызстан, уголовное дело
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  