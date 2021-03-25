Чиновники мэрии Бишкека незаконно выдали земли под дома вместо детсада

Органы прокуратуры возвратили в государственную собственность земельные участки стоимостью более 23 млн сомов. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры КР.

По результатам проверки, прокуратурой Ленинского района города Бишкек по фактам незаконного предоставления земельных участков под проектирование и строительство индивидуальных жилых домов в жилом массиве "Арча-Бешик" на территории средней школы №93 и в целях восстановления нарушенных прав, в собственность государства возвращены 4 земельных участка общей стоимостью 23 млн 334 120 сомов.

"Так, в 2005 году должностными лицами Ленинской районной администрации мэрии города Бишкек в нарушение требований земельного законодательства и Закона Кыргызской Республики "Об образовании" были незаконно предоставлены 4 земельных участка, расположенных на территории средней школы №93 под проектирование и строительство индивидуальных жилых домов.

Указанные земельные участки в соответствии с требованиями земельного законодательства не подлежали предоставлению для индивидуального жилищного строительства, поскольку упомянутые земельные участки предназначены под строительство детского сада для обеспечения жизнедеятельности граждан, проживающих в жилмассиве "Арча Бешик"", - говорится в сообщении.

По результатам проверки прокуратурой района в судебные органы внесены исковые заявления о признании недействительными правоустанавливающих и право удостоверяющих документов, которые удовлетворены в полном объеме.

24 марта 2021 года по предписанию прокуратуры Ленинского района указанные 4 земельных участка были взяты на баланс мэрии.