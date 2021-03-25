В Бишкеке впервые прозвучит симфоническая поэма "Сотворение мира"

11 апреля в кыргызской столице впервые будет исполнена симфоническая поэма "Сотворение мира". Услышать музыкальное произведение израильского композитора, философа, математика и писателя Баруха Берлинера зрители смогут в Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева.

Как пояснили VB.KG в Фонде гуманитарных и культурных инициатив, организующем данное арт-событие, концерт такого формата в нашей республике пройдет впервые. Во-первых, он объединит на одной сцене звезд международного масштаба. Во-вторых, познакомит нашего зрителя с произведением, которое уже звучало на лучших мировых площадках, но не было известно в Кыргызстане.

Те, кто придет 11 апреля в театр оперы и балета, услышат музыкальное творение израильского композитора, который является автором нескольких крупных симфонических сочинений и камерных циклов. Барух Берлинер известен и своими научными трудами, и поэтическими произведениями, написанными на иврите, немецком и английском. Его "Сотворение мира" рассказывает о возникновении нашей вселенной и том, как зародилось человечество.

Бишкекской публике симфоническую поэму Берлинера представит Кыргызский государственный академический симфонический оркестр имени Асанхана Джумахматова. Слушая музыку, публика сможет представить себе, как возникали галактики, звезды и наша планета. За дирижерским пультом в этот вечер будет Михаил Кирхгофф. Этого человека знают, как главного дирижера Московского молодежного симфонического оркестра и Калининградского музыкального театра, артистического директора и главного дирижера фестиваля "Eurasian stars", главного дирижера фестиваля "Ак Эртiс", президента Фонда развития Евразийского искусства. В роли чтеца выступит народная артистка Кыргызской Республики Шайгуль Алсеитова.

Добавим, что продюсером концерта является Наум Слуцкер (Израиль).